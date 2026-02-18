استعدادات الأسواق في دير الزور لاستقبال شهر رمضان المبارك

كيف بدت حركة الأسواق في مدينة الرقة مع حلول شهر رمضان المبارك؟
مشاهد لمدينة سلمية بريف حماة بعد هطول الأمطار
مشاهد جوية لجامع خالد بن الوليد في حمص مع حلول شهر رمضان المبارك
زينة رمضان تروي حكاية طقس اجتماعي متجذر في الذاكرة السورية
إعادة تمثيل جريمة محل الصرافة في دير عطية التي أودت بحياة أربعة مدنيين بعد ضبط الجناة
كاميرا سانا ترصد آراء المواطنين والبائعين في دمشق حول أسعار المواد الغذائية قُبيل شهر رمضان
تواصل منافسات بطولة رمضان لكرة القدم للصالات في نادي الجلاء بدمشق بمشاركة 16 فريقاً
افتتاح مسجدين في منطقة الحولة بريف حمص مع حلول شهر رمضان المبارك
