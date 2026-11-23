دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن تفكيك الترسانة الكيميائية المحرمة وإنهاء خطرها جاء بفضل تضحيات السوريين وصبرهم، ودماء الشهداء الذين دفعوا ثمن الحرية والكرامة.
وقال الصالح في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الإثنين: “قبل سنوات، كنا نحضر باسم الخوذ البيضاء للمشاركة في فعاليات تعقد على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، نحمل أصوات الضحايا والناجين، ونخاطب العالم باسم من اختنقوا بالأسلحة الكيميائية، مطالبين بالحقيقة والعدالة”.
وأضاف: اليوم نعود إلى هذا المؤتمر باسم وفد الجمهورية العربية السورية، لنروي للعالم قصة أخرى، قصة السوريين الذين تمكنوا بإرادتهم وصمودهم من البدء بتدمير هذا الإرث القاتل، وإزالة أحد أخطر التهديدات التي خلفها النظام البائد.
وتابع الوزير الصالح: لقد قطعنا عهداً لشهدائنا وللناجين ولذوي الضحايا بأن الأسلحة الكيميائية لن يكون لها مكان في مستقبل سوريا، وأن تغادر إلى الأبد قاموس الخوف والموت الذي فرض على السوريين لعقود.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أكد، في كلمة أمام الدورة الـ31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في مدينة لاهاي اليوم، أن سوريا قطعت خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي خلفه النظام البائد، مشيراً إلى أن نجاحها في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، تحت إشراف الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يشكل تحولاً تاريخياً في مسار التعامل مع هذا الملف.