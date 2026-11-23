دمشق-سانا‏

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن تفكيك الترسانة الكيميائية المحرمة ‏وإنهاء خطرها جاء بفضل تضحيات السوريين وصبرهم، ودماء الشهداء الذين دفعوا ‏ثمن الحرية والكرامة.‏

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وقال الصالح في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الإثنين: “قبل سنوات، كنا نحضر ‏باسم الخوذ البيضاء للمشاركة في فعاليات تعقد على هامش مؤتمر الدول الأطراف في ‏اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، نحمل أصوات الضحايا والناجين، ونخاطب العالم ‏باسم من اختنقوا بالأسلحة الكيميائية، مطالبين بالحقيقة والعدالة”.‏

وأضاف: اليوم نعود إلى هذا المؤتمر باسم وفد الجمهورية العربية السورية، لنروي ‏للعالم قصة أخرى، قصة السوريين الذين تمكنوا بإرادتهم وصمودهم من البدء بتدمير ‏هذا الإرث القاتل، وإزالة أحد أخطر التهديدات التي خلفها النظام البائد.‏

وتابع الوزير الصالح: لقد قطعنا عهداً لشهدائنا وللناجين ولذوي الضحايا بأن الأسلحة ‏الكيميائية لن يكون لها مكان في مستقبل سوريا، وأن تغادر إلى الأبد قاموس الخوف ‏والموت الذي فرض على السوريين لعقود.‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أكد، في كلمة أمام الدورة الـ31 لمؤتمر الدول ‏الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في مدينة لاهاي اليوم، أن ‏سوريا قطعت خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي خلفه ‏النظام البائد، مشيراً إلى أن نجاحها في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ‏ورثته، تحت إشراف الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يشكل تحولاً ‏تاريخياً في مسار التعامل مع هذا الملف.‏