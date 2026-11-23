دمشق -سانا
تواصل درجات الحرارة انخفاضها التدريجي، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو درجة إلى ثلاث درجات مئوية في معظم المناطق، في حين تبقى أدنى من معدلاتها بنحو درجتين إلى ثلاث درجات في منطقة الجزيرة.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية، يكون الطقس نهار اليوم الإثنين خريفياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر على أجزاء من المنطقة الساحلية الشمالية ومنطقة الجزيرة.
ويكون الجو خلال الليل بارداً نسبياً بشكل عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج، ليتحول إلى خفيف خلال ساعات بعد الظهر والمساء.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:
|دمشق
|11/20
ريف دمشق-القلمون
|5/17
القنيطرة
|10/21
درعا
|11/23
السويداء
|11/21
حمص
|9/21
حماة
|9/23
اللاذقية
|17/21
طرطوس
|15/22
حلب
|8/19
إدلب
|9/21
دير الزور
|8/24
الرقة
|8/22
الحسكة
|11/19