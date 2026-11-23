دمشق -سانا

تواصل درجات الحرارة انخفاضها التدريجي، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو درجة إلى ثلاث ‏درجات مئوية في معظم المناطق، في حين تبقى أدنى من معدلاتها بنحو درجتين إلى ثلاث درجات ‏في منطقة الجزيرة.‏

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية، يكون الطقس نهار اليوم الإثنين خريفياً بين الصحو والغائم ‏جزئياً بشكل عام، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر على أجزاء من المنطقة ‏الساحلية الشمالية ومنطقة الجزيرة.‏

ويكون الجو خلال الليل بارداً نسبياً بشكل عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل ‏الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج، ‏ليتحول إلى خفيف خلال ساعات بعد الظهر والمساء.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:‏