حماة-سانا



بدأت مديرية الخدمات الفنية في منطقة الغاب بريف حماة الغربي، اليوم الأحد، أعمال تزفيت الطريق الواصل إلى مشفى السقيلبية الوطني بطول 600 متر، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة مرور المواطنين والآليات، وتأمين وصول المرضى والمراجعين إلى المشفى بسهولةٍ وأمان.



وأكّد مدير المديرية المهندس هيثم قناص، في تصريح لمراسل سانا، أن الطريق يخدم المشفى وعدداً من المؤسسات الحكومية الأخرى، ومنها المدارس، ما يسهل تنقل المواطنين والطلاب، ويسهم في تحسين انسيابية المرور وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأوضح قناص أن طول الطريق يبلغ 600 متر، ويتألف من حارتين، عرض كل منهما نحو 7.5 أمتار، وبسماكة 5 سنتيمترات من الإسفلت المضغوط، وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وتعرّض العديد من قرى ومدن ريف حماة لدمار واسع في المنازل والطرقات والبنية التحتية جراء قصف النظام البائد، بينما تعمل الجهات الحكومية منذ التحرير على إعادة تأهيل البنية التحتية وإصلاح الطرق والمرافق العامة وتحسين الواقع الخدمي.



وفي هذا السياق، بدأت في الثامن من الشهر الجاري أعمال إزالة الأنقاض في مناطق سلمية وصوران والسقيلبية، بالتزامن مع أعمال ترميم شاملة في مختلف أقسام مشفى السقيلبية.