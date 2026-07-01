حملة “حلب ست الكل” تتسلم شحنة أدوية لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة‏

حلب-سانا



تسلّمت الأمانة التنفيذية لحملة “حلب ست الكل” اليوم الأربعاء، شحنة أدوية ومستلزمات طبية تضم 20 حاوية بقيمة إجمالية بلغت 950 ألف دولار أمريكي، مقدمة كتبرع عيني من شركة آسيا للصناعات الدوائية، لدعم المنظومة الصحية وتعزيز توافر الأدوية النوعية في مشافي محافظة حلب.



وجرى انتقاء محتويات الشحنة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية الطارئة، حيث سيتم توزيعها على أربعة قطاعات رئيسية تشمل مديرية الصحة، ومشفى حلب الجامعي، والخدمات الطبية، وشؤون الجرحى، بما يسهم في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وأوضح نائب محافظ حلب ورئيس اللجنة التنفيذية للحملة فواز هلال في تصريح لـ سانا، أن استلام هذه الكميات الدوائية يمثل تنفيذاً لتعهدات الفعاليات الصناعية والاقتصادية ضمن الحملة لدعم المستوى الصحي في المحافظة، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها مديرية الصحة في الإشراف على ترتيب المستودعات وتأمين المسارات اللوجستية لتوزيع الأدوية على المشافي المستحقة، إلى جانب التعاون الملموس من قِبل إدارة المدينة الصناعية التي أسهمت في تأمين المستودعات اللازمة لتخزين الشحنة الحيوية.



من جانبه أكد ممثل مختبرات آسيا للصناعات الدوائية الدكتور أسامة دباغ في تصريح لـ سانا أن هذه المبادرة تأتي تلبيةً للحاجة الطبية الدقيقة للمرضى في هذه الأوقات، وضماناً لتأمين المستلزمات الدوائية الأساسية في المشافي العامة.



وبيّن الدكتور دباغ أن الشحنة تتكون من أدوية تشمل السيرومات، والأنسولين، وعلاجات الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، إضافة إلى الأدوية التخصصية والمُنقذة للحياة.



بدوره، بين المدير التنفيذي لحملة “حلب ست الكل” عبد الغني الشواخ أن الشحنة الحالية جرى تدقيقها وفرزها عبر اللجان الفنية المشتركة لضمان وصولها المباشر إلى المستفيدين في القطاعات الصحية المحددة بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن الشحنة تعكس التزام أبناء حلب والفعاليات الإنتاجية بمسؤولياتهم تجاه مدينتهم وترجمتها إلى خطوات عملية على أرض الواقع، مبيناً أن الحصيلة الإجمالية لتحصيلات وتعهدات حملة “حلب ست الكل” تجاوزت حتى الآن 35 مليون دولار أمريكي مستهدفة دعم القطاعات الخدمية والتنموية والصحية في المحافظة.





وتأتي هذه الشحنة الدوائية كجزء من مساهمة كبرى لشركة آسيا الدوائية في حملة “حلب ست الكل” والبالغة مليون دولار أمريكي، قُسمت إلى 950 ألف دولار كأدوية ومواد طبية عينية، و50 ألف دولار سُددت نقداً لصالح الصندوق التنفيذي للحملة.



وتتزامن عمليات التوزيع الحالية مع برامج تقييم دورية تجريها نقابة الصيادلة ومديرية الصحة بحلب لتحديد النقص الدوائي في المراكز الطبية والمستوصفات العامة وتغطيته مباشرة عبر مساهمات المجتمع المحلي والقطاع الخاص.