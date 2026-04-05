التجارة الداخلية تتيح لأفران السويداء استجرار الطحين مباشرة لضمان استمرار توافر الخبز

دمشق-سانا

أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك السماح لأصحاب الأفران العامة والخاصة في محافظة السويداء باستجرار مادة الطحين المدعوم مباشرة، وذلك بعد عدم استجابة مدير مخابز السويداء لطلب إدخال المادة لأبناء المحافظة.

وأوضحت الإدارة، في بيان اليوم الأحد، أنه لا مانع من استقبال طلبات استجرار الطحين المدعوم من قبل أصحاب المخابز دون المرور بفرع مخابز السويداء، شريطة الترصيد أصولاً وتسديد القيمة من قبل صاحب المخبز.

وأكدت الإدارة أن هذا الإجراء يأتي لضمان استمرار تقديم الخبز للأهالي، مشددة على أن تعاون أصحاب الأفران في هذه المرحلة يعكس حسّاً عالياً بالمسؤولية تجاه المجتمع، ويسهم في الحفاظ على استقرار توافر المادة.

