دمشق-سانا



تبقى درجات الحرارة اليوم السبت أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية، ما عدا الجزيرة أدنى من المعدل بقليل، بفعل استمرار تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

الطقس نهاراً

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ أن الطقس خلال النهار يكون خريفياً غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة ومتفرقة على المنطقة الساحلية وبعض المناطق الشمالية.

الطقس ليلاً

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والبادية والقلمون خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الرياح والبحر

وتكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة، وجنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: