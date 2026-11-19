حلب-سانا
طالب عدد من أهالي مدينة حلب بزيادة جهود ضبط التعديات على الشبكة الكهربائية، حيث يتسبب الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي في زيادة ساعات التقنين وضعف التغذية وتكرار الأعطال.
وأشار بسام البيك من أهالي المدينة إلى أن انتشار التعديات يسبب انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين، ما يضطر الأهالي للاعتماد على اشتراكات المولدات الخاصة بتكاليف تفوق قدرتهم المادية مع دخول فصل الشتاء، داعياً الجهات المعنية إلى متابعة الأحياء المتضررة وتأمين التغذية النظامية والعدادات.
بدوره بيّن محمود جنيد، أن الاستجرار غير المشروع يؤدي إلى احتراق الموزعات وضعف التيار الكهربائي، الأمر الذي يتسبب بتلف الأجهزة الكهربائية المنزلية ويلحق الضرر بالمشتركين النظاميين الذين يلتزمون بدفع فواتيرهم، مطالباً بالتشدد بتطبيق القانون وفرض الغرامات بحق كل من يتعدى على الشبكة.
ولفت عبد الله العاصي إلى أن الأجهزة الكهربائية في منزله تعرضت للتلف نتيجة الانخفاض الحاد في التوتر الكهربائي الناجم عن الأحمال الزائدة والسرقات، مطالباً بتركيب عدادات الدفع المسبق في أحياء المدينة لحماية الشبكة وضبط الاستهلاك.
وأوضح حسين البشير من أهالي حي صلاح الدين، أن غياب العدادات الكهربائية لدى شريحة واسعة من سكان الحي إلى جانب تراكم الفواتير يدفع البعض للجوء إلى التوصيلات العشوائية، ما يفاقم الأعطال الفنية ويؤخر صيانة المحولات.
شركة كهرباء حلب: استمرار الدوريات والحملات الميدانية لإزالة التعديات
وحول الاستجرار غير المشروع للكهرباء أوضح رئيس شعبة مراقبة الشبكة على التوتر المنخفض في شركة كهرباء حلب المهندس مصطفى أشقر في تصريح لمراسل سانا، أن ذلك يؤدي إلى إحداث أحمال زائدة وانهيارات في التجهيزات والمراكز التحويلية والشبكة الهوائية، ما يتسبب بوقوع حرائق وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة وتراجع ساعات التغذية.
وبين أشقر أن خروج مساحات واسعة من الشبكة من الخدمة جراء التدمير الممنهج الذي تعرضت له بسبب جرائم النظام البائد دفع البعض إلى مد أسلاك عشوائية، مؤكداً استمرار الدوريات والحملات الميدانية لإزالة التعديات وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين بالتوازي مع خطة شركة الكهرباء لتحسين المنظومة الكهربائية وإيصال التيار النظامي لجميع الأحياء.
وتواصل المؤسسات الخدمية العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وضبط الشبكة في محافظة حلب، حيث شهد شهرا تموز وآب الماضيان تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات عن مراكز التحويل وصيانة خطوط التوتر المنخفض والمتوسط في المدينة والريف.