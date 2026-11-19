حلب-سانا‏

طالب عدد من أهالي مدينة حلب بزيادة جهود ضبط التعديات على الشبكة الكهربائية، ‏حيث يتسبب الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي في زيادة ساعات التقنين وضعف ‏التغذية وتكرار الأعطال.‏

وأشار بسام البيك من أهالي المدينة إلى أن انتشار التعديات يسبب ‏انقطاعاً متكرراً للتيار ‏الكهربائي وزيادة ساعات التقنين، ما يضطر الأهالي للاعتماد على ‏اشتراكات المولدات ‏الخاصة بتكاليف تفوق قدرتهم المادية مع دخول فصل الشتاء، داعياً ‏الجهات المعنية إلى ‏متابعة الأحياء المتضررة وتأمين التغذية النظامية والعدادات.‏

بدوره بيّن محمود جنيد، أن الاستجرار غير المشروع يؤدي إلى احتراق الموزعات ‏وضعف ‏التيار الكهربائي، الأمر الذي يتسبب بتلف الأجهزة الكهربائية المنزلية ويلحق ‏الضرر ‏بالمشتركين النظاميين الذين يلتزمون بدفع فواتيرهم، مطالباً بالتشدد بتطبيق ‏القانون ‏وفرض الغرامات بحق كل من يتعدى على الشبكة.‏

ولفت عبد الله العاصي إلى أن الأجهزة الكهربائية في منزله تعرضت للتلف ‏نتيجة ‏الانخفاض الحاد في التوتر الكهربائي الناجم عن الأحمال الزائدة والسرقات، مطالباً ‌‏بتركيب عدادات الدفع المسبق في أحياء المدينة لحماية الشبكة وضبط الاستهلاك.‏

وأوضح حسين البشير من أهالي حي صلاح الدين، أن غياب العدادات الكهربائية لدى ‏شريحة واسعة ‏من سكان الحي إلى جانب تراكم الفواتير يدفع البعض للجوء إلى ‏التوصيلات ‏العشوائية، ما يفاقم الأعطال الفنية ويؤخر صيانة المحولات.‏

شركة كهرباء حلب: استمرار الدوريات والحملات الميدانية لإزالة التعديات

وحول الاستجرار غير المشروع للكهرباء أوضح رئيس شعبة مراقبة الشبكة على التوتر ‏المنخفض في شركة كهرباء حلب المهندس مصطفى أشقر في تصريح لمراسل سانا، أن ‏ذلك يؤدي إلى إحداث أحمال زائدة وانهيارات في التجهيزات والمراكز التحويلية والشبكة ‏الهوائية، ما يتسبب بوقوع حرائق وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة وتراجع ساعات ‏التغذية.‏

وبين أشقر أن خروج مساحات واسعة من الشبكة من الخدمة جراء التدمير الممنهج الذي ‏تعرضت له بسبب جرائم النظام البائد دفع البعض إلى مد أسلاك عشوائية، مؤكداً استمرار ‏الدوريات والحملات الميدانية لإزالة التعديات وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين ‏بالتوازي مع خطة شركة الكهرباء لتحسين المنظومة الكهربائية وإيصال التيار النظامي ‏لجميع الأحياء.‏

وتواصل المؤسسات الخدمية العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وضبط الشبكة ‏في محافظة حلب، حيث شهد شهرا تموز وآب الماضيان تنفيذ عدة حملات لإزالة ‏التعديات عن مراكز التحويل وصيانة خطوط التوتر المنخفض والمتوسط في المدينة ‏والريف.‏