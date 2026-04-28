وفد هيئة الطيران المدني يطلع على أعمال صيانة وتأهيل مطار دير الزور

دير الزور-سانا

اطلع وفد من الهيئة العامة للطيران المدني خلال جولة ميدانية إلى مطار دير الزور، اليوم الثلاثاء، على أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الجارية في المطار.

وأوضح مدير مديرية الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للطيران المدني علاء صلال في تصريح لمراسل سانا، أنه بتكليف من رئيس الهيئة عمر حصري، قمنا بجولة إلى مطار دير الزور للاطلاع على أعمال الصيانة التي بدأت منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر.

وأشار صلال، إلى أن المطار كان مدمراً بنسبة أكثر من 80 بالمئة حتى المدارج كانت بحاجة للصيانة، إضافة إلى البرج وصالات القدوم والمغادرين والسور السابق، وكان يوجد سابقاً سواتر وخنادق، فكان هناك الكثير من الأعمال الإنشائية التي يحتاجها المطار، وتم الانتهاء فعلياً من قرابة 80 إلى 85 بالمئة من الأعمال الإنشائية.

وبالنسبة للجدول الزمني لدخول المطار فعلياً في طور العمل، لفت صلال إلى أنهم يسابقون الوقت ليعود المطار للعمل بأقصى سرعة، مبيناً أنهم يعملون على مسارين متوازيين، الأول هو الصيانة للمطار وتجهيزه ووضعه بالخدمة، والثاني هو التواصل مع الشركات العاملة، بحيث تتم إعادة تفعيله كمطار دولي بما يخدم الأهالي في المحافظات الشرقية عامة.