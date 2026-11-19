دمشق-سانا

أعلن معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر توسيع خدمات تسجيل واقعات الولادة والوفاة، عبر البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة، لتشمل 21 بعثة دبلوماسية وقنصلية، بعد تفعيلها حديثاً في 7 بعثات إضافية هي: أبوظبي، دبي، مسقط، الكويت، طرابلس، كوالالمبور وجاكرتا.

وقال العمر في تصريح لـ سانا اليوم الخميس: إنه جرى توسيع خدمة استخراج وثيقة خلاصة السجل العدلي لتشمل 6 بعثات جديدة، هي: الكويت، أبوظبي، جاكرتا، غازي عنتاب، إسطنبول وكوالالمبور، ليرتفع بذلك عدد البعثات التي تقدم هذه الخدمة إلى 19 بعثة.

أوضح العمر أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار التحول الرقمي وتطوير العمل القنصلي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين، مع استمرار العمل على تعميم هذه الخدمات لتشمل بقية البعثات تباعاً.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أطلقت ‏تطبيق “‏MOFA SY‏” ‏رسمياً على “‏App Store‏”، و‌‌‎”‎ ‎Google ‎Play”‎، وذلك في ‏إطار مساعيها ‏نحو التحول الرقمي ‏الشامل، حيث يتيح التطبيق للمواطنين والمغتربين ‏السوريين الاستفادة ‏من خدمات الوزارة بسهولة وسرعة عبر هواتفهم الذكية.

وأعلن العمر في ‏الـ 12 من تشرين الأول الماضي تحديث جديد ‏لخدمة تنظيم الوكالات العامة ‏والخاصة عبر تطبيق ‏MOFA SY، يتيح للمواطنين إدخال بيانات ‏أطراف ‏الوكالة وتحديد نوعها ومجالاتها إلكترونياً، والاطلاع على مسودتها ومراجعة ‏بياناتها ‏ومضمونها قبل الحضور إلى مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.