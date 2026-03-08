توزيع مساعدات على أكثر من 850 مستفيداً من الأطفال الأيتام في دير الزور

دير الزور-سانا

وزّعت منظمة “كهاتين” التركية بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأحد، مساعدات على 850 مستفيداً من الأطفال الأيتام والمكفوفين في مدينة دير الزور.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المنظمة مصطفى الكردي لمراسل سانا، أنّ مساعدات اليوم جزءٌ من مشروع يُعدّ الأول من نوعه في دير الزور في شهر رمضان المبارك، ويستهدف نحو 2000 شخص.

وأوضح الكردي أنّ المنظمة خصّصت الدفعة الأولى من هذا المشروع لهذه الفئة المهمّة من الأيتام والمكفوفين.

وأضاف: إنه سيتمّ خلال الأيام القادمة تقديم مساعدات للأشخاص الأكثر حاجة في المدينة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.

يذكر أنّ المنظمة عملت منذ قرابة شهر على توزيع مساعدات غذائية لمئات العوائل، كما افتتحت مع بداية الشهر المبارك مطبخ خيرات التركي الذي يقدّم 1000 وجبة إفطار يومياً للعوائل الأشد حاجة في الأحياء المتضررة.