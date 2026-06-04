مشروعات مائية جديدة في ريف حماة الشرقي وسلمية تعزز الأمن المائي بالتعاون مع الآغا خان

حماة-سانا

أطلقت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة، بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان، حزمة مشروعات مائية جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، وتحسين خدمات مياه الشرب في مدينة سلمية وريف حماة الشرقي.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن الفرق الفنية باشرت أعمال حفر بئرين جديدتين في جبل الشومرية بعد استكمال الدراسات الهيدرولوجية وتحديد مواقع الحفر؛ تمهيداً لتجهيزهما بالمعدات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لضمان تشغيلهما بكفاءة عالية، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تأمين مياه شرب مستدامة لأربع تجمعات سكنية في ريف سلمية الشرقي.

وذكرت الوزارة أن الشركة بدأت تنفيذ مشروع تأهيل محطة التحلية في مدينة سلمية؛ إذ تعمل الورشات المختصة على صيانة أحواض الترسيب والتبريد وأبراج طرد الغاز وتطويرها، إضافة إلى استبدال الفلاتر القطنية والرملية وأغشية التناضح العكسي؛ بما يرفع كفاءة المحطة، ويحسن جودة المياه المنتجة.

وبينت الوزارة أن محطة التحلية تُعد مصدراً داعماً لإمدادات مياه الشرب في مدينة سلمية والمناطق المحيطة، فيما تأتي هذه المشروعات ضمن جهود مشتركة بين الشركة ومؤسسة الآغا خان؛ لتعزيز جودة المياه واستدامتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة حماة.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة أطلقت بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان مشروعاً لتأهيل محطة أبو حبيلات في الريف الشرقي للمحافظة، بهدف تعزيز البنية التحتية المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أشارت وزارة الطاقة أن المشروع يتضمن تأهيل الخزان العالي وغرف الضخ وخطوط الإسالة، إضافة إلى تزويد المحطة بالمعدات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.