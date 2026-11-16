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الدولار يواصل مكاسبه والين قرب أدنى مستوياته

43UBILJQNBK3LKZX5HIBBA3PAM الدولار يواصل مكاسبه والين قرب أدنى مستوياته
الدولار يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي في التعاملات الآسيوية-رويترز

‏ ‏سنغافورة-سانا‏
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ارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي في التعاملات الآسيوية، اليوم ‏الإثنين، مع زيادة المتعاملين رهاناتهم على تشديد مجلس الاحتياطي ‏الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” للسياسة النقدية العام المقبل، بينما ‏استقر الين قرب أدنى مستوياته مع تسجيل انكماش غير متوقع للاقتصاد ‏الياباني في الربع الثالث.‏
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وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية ‏مقابل سلة من ست عملات، سجل ارتفاعاً للجلسة الخامسة على التوالي ‏بمقدار 0.1 بالمئة ‌إلى 103.47، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان 2025.‏
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وقال محللو إم. يو. إف. جي في مذكرة: “تسعر الأسواق ارتفاع أسعار ‏الفائدة الأمريكية على المدى القريب، لكنها تضع في الحسبان أيضاً تأثيراً ‏أكبر للسياسة النقدية المتشددة على نمو الولايات المتحدة في المدى المتوسط، ‏ولم يتجسد ذلك التباطؤ بعد”.‏
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واكتسب الدولار قوة أمام معظم العملات المنافسة بعد تصريحات تميل إلى ‏التشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات تضخم قوية ‏لشهر تشرين الأول، ما أعاد الرهانات على أنه سيتعين على المجلس اتخاذ ‏إجراءات قوية لكبح ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة.‏
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وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1016 دولار، ⁠فيما لم يطرأ تغير يذكر ‏على الجنيه الإسترليني عند 1.3205 دولار، وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 ‏بالمئة إلى 0.6763 دولار، بينما استقر نظيره النيوزيلندي عند 0.5520 ‏دولار.‏
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وظل الين قرب أدنى مستوياته في شهرين مقابل الدولار ولم يشهد تغيراً ‏يذكر أمام اليورو، بينما عكفت الأسواق على تقييم تأثير أحدث بيانات الناتج ‏المحلي الإجمالي الياباني على آفاق السياسة النقدية لبنك اليابان.‏
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وأظهرت البيانات انكماش ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بمعدل سنوي 0.1 ‏بالمئة في الفترة من تموز إلى أيلول، في أداء أضعف من توقعات بنمو 0.3 ‏بالمئة.‏
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وتذبذب الين بين المكاسب والخسائر دون تحركات كبيرة، واستقر عند ‌‏159.59 ين مقابل الدولار، وارتفع 0.1 بالمئة أمام اليورو إلى 175.81 ين، ‏بالقرب من مستويات يُعتقد أن السلطات الأمريكية واليابانية تدخلت عندها في ‏وقت سابق هذا العام.‏
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واستقر الدولار مقابل اليوان الصيني عند 6.6718 يوان في التعاملات ‏الخارجية، بعد أن أظهرت بيانات اليوم الإثنين أن الإنتاج الصناعي الصيني ‏نما بوتيرة أبطأ في تشرين الأول، مسجلاً زيادة 4.8 بالمئة عن الشهر ‏المقابل من العام السابق، بينما تباطأ أيضاً ⁠نمو مبيعات التجزئة.‏
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وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال ضمني 91.1 بالمئة لرفع ‏سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل الذي ‏يستمر يومين وينتهي في التاسع من كانون الأول، مقابل احتمال 8.9 بالمئة ‏لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، انخفاضاً من 11.5 بالمئة يوم الجمعة، وفقاً ‏لأداة فيد ووتش ⁠التابعة لمجموعة سي. إم. إي.‏

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 0.6 نقطة ‏أساس إلى 5.1453 بالمئة.‏
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وفي أسواق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.4 بالمئة إلى 64796.40 ‏دولاراً، ولا تزال هشة بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام دفعت أكبر عملة ‏رقمية إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ‏زادت إيثر 0.5 بالمئة إلى 1827.86 دولاراً.‏
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