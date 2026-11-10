إدارة الحج والعمرة تنهي جميع الإجراءات التعاقدية لموسم حج 1448هـ

دمشق-سانا



أنهت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف جميع الإجراءات التعاقدية لموسم حج 1448هـ – 2027م، بما فيها عقود تقديم الخدمات والنقل الجوي، وعدد من الاتفاقيات الأخرى، وفق الجداول الزمنية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية.



وأوضح مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف محمد نور أعرج، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الإدارة شاركت ضمن وفد الجمهورية العربية السورية، برئاسة وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة المنعقد في مدينة جدة، تلبية لدعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.



وأشار أعرج، إلى أن الإدارة أنهت خلال الزيارة الإجراءات التعاقدية لموسم 1448هـ، بما فيها عقد شركة تقديم الخدمة، وعقد النقل الجوي، وعدد من الاتفاقيات الأخرى، ضمن الجداول الزمنية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية، كما شهدت اليوم الإثنين توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج بين الوزير شكري ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، بحصة بلغت 22,500 حاج سوري، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض محسن مهباش، ومعاون وزير الأوقاف سامر بيرقدار، وأعضاء الوفد المرافق.

برامج تدريبية واستعدادات مبكرة

بيّن أعرج، أن الزيارة تضمنت حضور لقاء وزير الحج والعمرة السعودي مع رؤساء مكاتب شؤون الحج في العالم الإسلامي، والمشاركة في فعاليات المؤتمر والمعرض، إضافة إلى إيفاد فريق من كوادر الإدارة للمشاركة في برامج تدريبية متخصصة في مجالات النقل والإعاشة والجوانب التشغيلية، تمهيداً لنقل الخبرات والتعليمات إلى كوادر المجموعات وقادة الأفواج.



وأضاف، أن الجانبين السوري والسعودي بحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، واستكمال الاستعدادات المبكرة لخدمة الحجاج السوريين.



وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أجرت في 26 أيلول الماضي قرعة الحج السوري لموسم 1448هـ – 2027م، وبلغ عدد المسجلين لأداء الفريضة 71 ألفاً و257 متقدماً، فيما بلغت حصة سوريا 22 ألفاً و500 حاج.