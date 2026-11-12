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الإدارة المحلية تتسلّم طيوراً جارحة ضُبطت في منفذ جوسية لإعادة إطلاقها في البرية

IMG 20261112 202923 544 الإدارة المحلية تتسلّم طيوراً جارحة ضُبطت في منفذ جوسية لإعادة إطلاقها في البرية
عدد من الطيور الجارحة التي ضبطتها كوادر الجمارك- دمشق- سانا

دمشق-سانا
 
تسلّمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عدداً من الطيور الجارحة التي ضبطتها كوادر الجمارك في منفذ جوسية الحدودي أثناء محاولة تهريبها إلى الأراضي اللبنانية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم وضعها الصحي وتأمين الرعاية البيطرية المناسبة لها، تمهيداً لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.
 
وأوضحت الوزارة اليوم الخميس، أن الطيور ستخضع للفحوص البيطرية وبرامج التأهيل اللازمة، على أن يُطلق ما يثبت قدرته منها على العودة إلى البرية بعد التأكد من جاهزيته الصحية، بما يتيح له استكمال مسار هجرته الطبيعي.

IMG 20261112 202932 967 الإدارة المحلية تتسلّم طيوراً جارحة ضُبطت في منفذ جوسية لإعادة إطلاقها في البرية

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود حماية الحياة البرية والحد من الصيد الجائر، وتنفيذاً للتعميم الذي أصدره وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إلى المحافظات والوحدات الإدارية، بشأن متابعة المخالفات وتعزيز الرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية.

الطيور كانت مخبأة داخل مركبة‏

بدورها، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن ضبط الطيور جاء خلال إجراءات التفتيش والكشف على إحدى المركبات العابرة لمنفذ جوسية باتجاه لبنان.

وقال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة مازن علوش في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، إن الكوادر الجمركية عثرت على الطيور مخبأة داخل المركبة، حيث كانت مخدّرة ومربوطة بهدف إخفائها وتسهيل عملية تمريرها عبر الحدود، مشيراً إلى أنه تمت مصادرتها أصولاً، وتنظيم محضر بالواقعة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية.

IMG 20261112 202945 940 الإدارة المحلية تتسلّم طيوراً جارحة ضُبطت في منفذ جوسية لإعادة إطلاقها في البرية

وبيّن علوش أن الضبط المسجل اليوم هو الأكبر من حيث عدد الطيور، مقارنةً بحالات سابقة سُجلت في المنافذ الحدودية، لافتاً إلى توقيف سائق المركبة تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وقال علوش إن هذه العملية تندرج ‏في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتشديد الرقابة الحدودية ومكافحة التهريب بكافة أشكاله، فضلاً عن التزامها المؤسسي والبيئي بصون الحياة البرية وحماية التنوع الحيوي ومنع الاتجار غير المشروع بالكائنات الحية، وذلك عبر التنسيق الوثيق والتكامل المستمر مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت في العاشر من تشرين الثاني الجاري، تعميماً إلى المحافظين، بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية، لضبط عمليات الصيد الجائر بالتزامن مع موسم الهجرة الخريفية للطيور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استناداً إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2013 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012.

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