وزارة المالية توسع مهام لجنة مكافحة التهرب الضريبي ‏

دمشق-سانا‏

بحثت لجنة مكافحة التهرب الضريبي، خلال اجتماعها برئاسة وزير المالية محمد يسر ‏برنية، سبل تطوير آليات عملها، واتفقت على توسيع مهمتها لتضم خبراء في مجال ‏المعلوماتية، بهدف دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إجراءات ‏مكافحة التهرب الضريبي.‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد ‏في مقر وزارة المالية بدمشق، الاتفاق على أن تضم اللجنة أيضاً خبيراً ‏مختصاً بهندسة الإجراءات، بهدف ضبط الإجراءات الضريبية وتبسيطها بما يساعد على ‏تعزيز الالتزام.‏

وأوضحت الوزارة أن اللجنة أحدثت لمناقشة تطوير آليات العمل وتعزيز الالتزام الضريبي، ‏وتوسيع نطاق عمل اللجنة بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة مكافحة التهرب ‏الضريبي.‏

وأشارت إلى أن عملها الرئيس يتمثل في إعداد مشروع قانون حديث لمكافحة التهرب ‏الضريبي، وتطوير الإدارة المعنية بمكافحة التهرب في الوزارة ورفدها بالكوادر المؤهلة، ‏والتنسيق بينها وبين الهيئة العامة للضرائب والرسوم، على صعيد تعزيز الالتزام الضريبي ‏ونشر الوعي الضريبي.‏

وأكد الوزير برنية على تطوير الجانب الفني والتقني والتوعوي والاستفادة من النماذج ‏الناجحة على مستوى العالم، موجهاً بإنشاء مديرية تابعة للهيئة تُعنى بتعزيز الالتزام ‏الطوعي، وتحليل المخاطر، وجمع المعلومات وتدقيقها، وإرسالها إلى جهاز مكافحة ‏التهرب الضريبي، الذي يتبع لوزير المالية بشكل مباشر، بما يضمن صحة الإجراءات والعدالة في ‏تطبيقها بين المكلفين.‏

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تزويد عناصر الجهاز بالمعدات التقنية الحديثة منذ ‏تكليفهم بالمهمة، وتوثيق المستندات التي يتم العثور عليها لدى المكلفين، بما يعزز دقة ‏الإجراءات وسلامتها، إضافةً إلى متابعة مناقشة المحاور الأخرى المتعلقة بمكافحة التهرب ‏الضريبي خلال الاجتماعات اللاحقة.‏

وكانت وزارة المالية أصدرت في الـ 6 من حزيران عام 2025، قراراً بتشكيل لجنة ‏الإصلاح الضريبي لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي ‏جديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص بشكل فعلي، وذلك في خطوة تعد ‏الأولى من نوعها.‏