نقابة المهندسين تصدر الكود العربي السوري حول الصحة والسلامة المهنية

وبين نقيب المهندسين مالك حاج علي في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الكود تزويد الجهات الحكومية والمهندسين بالمعلومات الفنية المتطورة لجهة السلامة المهنية، تزامناً مع عملية إعادة الإعمار، لافتاً إلى ضرورة تطوير هذا الكود مستقبلاً؛ للوصول إلى نظم العمل الهندسي المتوافق مع المعايير العالمية.

ويقدم الكود بحسب حاج علي، الحد الأدنى من إجراءات السلامة المهنية الواجب تطبيقها في تنفيذ المشاريع الهندسية، وتم إعداده بالاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية، وعلى أهم المراجع العالمية التخصصية.