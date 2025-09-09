نقابة المهندسين تصدر الكود العربي السوري حول الصحة والسلامة المهنية

دمشق-سانا
أصدرت نقابة المهندسين في سوريا، الكود العربي السوري، المتعلق بالصحة والسلامة المهنية خلال تنفيذ المشاريع الهندسية.
وبين نقيب المهندسين مالك حاج علي في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الكود تزويد الجهات الحكومية والمهندسين بالمعلومات الفنية المتطورة لجهة السلامة المهنية، تزامناً مع عملية إعادة الإعمار، لافتاً إلى ضرورة تطوير هذا الكود مستقبلاً؛ للوصول إلى نظم العمل الهندسي المتوافق مع المعايير العالمية.
ويقدم الكود بحسب حاج علي، الحد الأدنى من إجراءات السلامة المهنية الواجب تطبيقها في تنفيذ المشاريع الهندسية، وتم إعداده بالاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية، وعلى أهم المراجع العالمية التخصصية.
بدوره، ذكر أمين سر نقابة المهندسين رصين عصمت، أن إنجاز الكود تم بالتنسيق مع وزارة الطوارىء وإدارة الكوارث، ويؤكد حرص النقابة على تطبيق معايير السلامة المهنية، وتدريب العاملين في المشاريع على نظم العمل الآمنة واستخدام وسائل الوقاية الشخصية، وتحسين إجراءات التعامل مع الحوادث في حالات الطوارئ.
ويتضمن الكود، إجراءات الحماية الواجب اعتمادها من أصحاب المهن والأعمال المختلفة، السلامة والصحة المهنية ومعاييرها، برنامج السلامة المهنية في المشاريع والهدف منه، خطط السلامة وتدريب العاملين، تجهيز موقع العمل وتنظيمه.