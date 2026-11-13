المالية ومجلس المصدرين السوريين يناقشان دور السياسات الضريبية في تحفيز ‏الصادرات

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مجلس إدارة مجلس المصدرين السوريين، برئاسة عبد القادر طحان رئيس المجلس، دور السياسات الضريبية في تحفيز ودعم الصادرات.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الوزير برنية استمع إلى مقترحاتهم، شارحاً توجهات السياسات المالية والضريبية، وأهميتها في دعم الصناعات والخدمات التصديرية.
وتطرّق الوزير برنية إلى المراسيم التي صدرت في هذا الصدد، إضافة إلى شرح خطة إنجاز التكاليف السابقة، التي أعلنت عنها وزارة المالية، وما تقدمه من حوافز واسعة لإنهاء الملفات الضريبية القديمة، وتم التفاهم على أهمية تكثيف الحوار والتوعية حول الإصلاحات الضريبية.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في 12 تشرين الأول الماضي المرسوم رقم (188) لعام 2026 القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية.