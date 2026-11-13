المالية ومجلس المصدرين السوريين يناقشان دور السياسات الضريبية في تحفيز ‏الصادرات

دمشق-سانا‏

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مجلس إدارة مجلس المصدرين ‏السوريين، برئاسة عبد القادر طحان رئيس المجلس، دور السياسات الضريبية في ‏تحفيز ودعم الصادرات.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الوزير برنية استمع إلى ‏مقترحاتهم، شارحاً توجهات السياسات المالية والضريبية، وأهميتها في دعم الصناعات ‏والخدمات التصديرية.‏

وتطرّق الوزير برنية إلى المراسيم التي صدرت في هذا الصدد، إضافة إلى شرح خطة ‏إنجاز التكاليف السابقة، التي أعلنت عنها وزارة المالية، وما تقدمه من حوافز واسعة ‏لإنهاء الملفات الضريبية القديمة، وتم التفاهم على أهمية تكثيف الحوار والتوعية حول ‏الإصلاحات الضريبية.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في 12 تشرين الأول الماضي المرسوم رقم (188) ‏لعام 2026 القاضي بتعديل بعض ‏بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد ‏بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، ‏من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم ‏والشروط التطبيقية.‏