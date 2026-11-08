دوريات التجارة الداخلية تضبط 167 كيلوغراماً من لية الغنم الفاسدة في دمشق 



دمشق- سانا



ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق 167 كيلوغراماً من لية الغنم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وذلك خلال جولة رقابية في سوق اللحوم.



وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ‏دمشق غياث البكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن الكمية المضبوطة جرى إتلافها أصولاً، مع إغلاق المحل المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



ودعا البكور المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء اللحوم، والتأكد من وجود ختم المسالخ المعتمدة عليها، ضماناً لسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.



وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت في محافظة دمشق خلال شهر تشرين الأول الماضي، 1538 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المحافظة.