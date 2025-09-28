رقابة تموينية على أفران دمشق لضمان جودة الخبز والتزام المعايير الصحية

دمشق-سانا

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق اليوم، جولة رقابية مفاجئة على عدد من الأفران العامة والخاصة في المدينة، بهدف متابعة واقع إنتاج الخبز، وضمان الالتزام بالأوزان المحددة، وجودة الرغيف، وتطبيق الشروط الصحية المعتمدة.

متابعة يومية وضبط المخالفات

أكد مدير التجارة الداخلية غياث بكور في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة تأتي ضمن خطة رقابية مستمرة لضمان وصول الخبز للمواطنين بجودة عالية وسعر مناسب، مشيراً إلى تنظيم ضبوط بحق الأفران المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع التشديد على ضرورة رفض الطحين غير المطابق للمواصفات وإبلاغ التموين فوراً.

تحسين الأداء ومطالب شعبية

أوضح مشرف فرن الإطفائية بلال زيتون أن الفرن يعمل بورديتين يومياً، وينتج نحو 12 طناً من الخبز، مع اعتماد صيانة دورية ومراقبة مستمرة للنظافة والجودة، والتعامل الحازم مع أي خلل في الطحين.

وأعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لتحسن جودة الخبز وتنظيم الدور، فيما طالبت المواطنة منال بزيادة الرقابة على باعة الخبز غير الرسميين لضمان عدالة التوزيع.

وشارك في الجولة مشرف المخابز في المنطقة الجنوبية صفوان قديد، فيما أكدت المديرية استمرار حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفة تمس بحقوق المواطنين في الحصول على رغيف نظيف وسليم.