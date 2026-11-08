السورية للكهرباء توقّع عقداً مع شركة صينية لتوريد 6.5 ملايين عداد ذكي

دمشق-سانا

وقعت الشركة السورية للكهرباء مع شركة ‏Wasion Group Limited‏ الصينية اليوم الأحد، ‏عقداً لتوريد 6.5 ملايين عداد كهربائي ذكي مسبق الدفع، وذلك في مبنى الشركة بدمشق.‏

ووقع الاتفاقية عن الشركة السورية للكهرباء رئيسها التنفيذي عمر شقروق، وعن الجانب ‏الصيني، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الصينية ليو شين وي. ‏

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ويشمل العقد توريد 6 ملايين عداد ‏أحادي الطور، و500 ألف عداد ثلاثي الطور، بهدف تعزيز ‌‏أنظمة القياس ‏الذكية، ورفع كفاءة إدارة استهلاك الطاقة في ‏سوريا.‏

أولوية التركيبة

وأوضح شقروق في تصريح لـ سانا أن تطوير منظومة العدادات الذكية، تمكن الشركة من مراقبة ‏جميع البيانات للاستهلاك من الشبكة السورية والمشتركين جميعاً في لحظة واحدة، ويستطيع ‏المشترك مراقبة أحماله ومعرفة الاستطاعة التي يستهلكها بشكل مباشر، كما يمكن شحن العداد ‏عن طريق تطبيقات الموبايل، كما تمكنه من مراقبة البيانات التي يحتاجها، أو الاستطاعة الباقية ‏لديه في العداد حتى يستطيع ضبط استهلاكه.‏

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من العدادات ستصل بعد 4 أشهر، حيث ستكون الشركة السورية ‏للكهرباء خلال هذه الفترة جاهزة للمباشرة فوراً بتركيبها، متوقعاً أن تستمر فترة التركيب لمدة ‏ثلاث سنوات.‏

وحسب شقروق، ستكون أولوية تركيب هذه العدادات في المناطق التي لا توجد فيها عدادات، ‏وتعتمد على القواطع. ‏

تنفيذ العقد خلال 3 سنوات

بدوره، بين ممثل شركة ‏Wasion Group Limited‏ الصينية في سوريا ولبنان إيلي خوري أن ‏تنفيذ العقد يمتد لمدة 3 سنوات على أن يتم تسليم العدادات على دفعات شهرية، مؤكداً التزام الشركة بكل ‏المواصفات المطلوبة، وهي من أحدث البرامج وأحدث المتطلبات الموجودة بشركات العدادات.‏

وتعد شركة ‏Wasion Group Limited‏ الصينية من أكبر الشركات الصينة، المختصة ‏بالعدادات الإلكترونية الكهربائية وعدادات المياه، كما تنتج معدات التوزيع، من محولات وقواطع، ‏إضافة إلى وجودها بالعديد من دول العالم منها في شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأمريكا ‏الشمالية.‏