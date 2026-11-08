السورية للكهرباء توقّع عقداً مع شركة صينية لتوريد 6.5 ملايين عداد ذكي

دمشق-سانا
وقعت الشركة السورية للكهرباء مع شركة Wasion Group Limited الصينية اليوم الأحد، عقداً لتوريد 6.5 ملايين عداد كهربائي ذكي مسبق الدفع، وذلك في مبنى الشركة بدمشق.
ووقع الاتفاقية عن الشركة السورية للكهرباء رئيسها التنفيذي عمر شقروق، وعن الجانب الصيني، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الصينية ليو شين وي.
ويشمل العقد توريد 6 ملايين عداد أحادي الطور، و500 ألف عداد ثلاثي الطور، بهدف تعزيز أنظمة القياس الذكية، ورفع كفاءة إدارة استهلاك الطاقة في سوريا.
أولوية التركيبة
وأوضح شقروق في تصريح لـ سانا أن تطوير منظومة العدادات الذكية، تمكن الشركة من مراقبة جميع البيانات للاستهلاك من الشبكة السورية والمشتركين جميعاً في لحظة واحدة، ويستطيع المشترك مراقبة أحماله ومعرفة الاستطاعة التي يستهلكها بشكل مباشر، كما يمكن شحن العداد عن طريق تطبيقات الموبايل، كما تمكنه من مراقبة البيانات التي يحتاجها، أو الاستطاعة الباقية لديه في العداد حتى يستطيع ضبط استهلاكه.
وأشار إلى أن الدفعة الأولى من العدادات ستصل بعد 4 أشهر، حيث ستكون الشركة السورية للكهرباء خلال هذه الفترة جاهزة للمباشرة فوراً بتركيبها، متوقعاً أن تستمر فترة التركيب لمدة ثلاث سنوات.
وحسب شقروق، ستكون أولوية تركيب هذه العدادات في المناطق التي لا توجد فيها عدادات، وتعتمد على القواطع.
تنفيذ العقد خلال 3 سنوات
بدوره، بين ممثل شركة Wasion Group Limited الصينية في سوريا ولبنان إيلي خوري أن تنفيذ العقد يمتد لمدة 3 سنوات على أن يتم تسليم العدادات على دفعات شهرية، مؤكداً التزام الشركة بكل المواصفات المطلوبة، وهي من أحدث البرامج وأحدث المتطلبات الموجودة بشركات العدادات.
وتعد شركة Wasion Group Limited الصينية من أكبر الشركات الصينة، المختصة بالعدادات الإلكترونية الكهربائية وعدادات المياه، كما تنتج معدات التوزيع، من محولات وقواطع، إضافة إلى وجودها بالعديد من دول العالم منها في شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأمريكا الشمالية.