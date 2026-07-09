محافظ دير الزور ومجالس الأعمال السورية المشتركة يبحثان استقطاب الاستثمارات ودعم ‏التنمية ‏

دمشق-سانا

تركزت المباحثات بين محافظ دير الزور زياد العايش ورؤساء وأعضاء منظومة مجالس الأعمال السورية المشتركة، حول سبل استقطاب الاستثمارات إلى المحافظة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، وتفعيل الشراكات الاقتصادية بما يدعم التنمية المحلية.

وناقش الاجتماع الذي نظمه المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشكل من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الخميس، واقع محافظة دير الزور واحتياجاتها التنموية، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، وآليات تحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تناول الاجتماع سبل الاستفادة من خبرات رجال الأعمال السوريين وعلاقاتهم الاقتصادية الدولية، وتشكيل لجنة مشتركة لإعداد آلية مؤسسية لحصر الفرص الاستثمارية ذات الأولوية ومتابعة تنفيذها.

دير الزور تمتلك مقومات اقتصادية

وأكد العايش، أن دير الزور تمتلك مقومات اقتصادية وفرصاً استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال رواد رمضان أن منظومة مجالس الأعمال السورية المشتركة، التي تضم حالياً 18 مجلس أعمال مع عدد من دول العالم، تمثل منصة لربط المحافظات السورية بشبكات الأعمال والاستثمار الدولية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز مساهمتها في دعم التنمية المحلية واستقطاب الاستثمارات والخبرات، بما ينسجم مع توجهات وزارة الاقتصاد والصناعة.

وأضاف رمضان: إن توسيع دور مجالس الأعمال ليشمل الإسهام في التنمية الاقتصادية داخل المحافظات، إلى جانب دورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، يتيح الاستفادة من خبرات وإمكانات رجال الأعمال السوريين في الخارج لدعم المشاريع التنموية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه منظومة مجالس الأعمال السورية المشتركة إلى توسيع دورها ليشمل دعم التنمية الاقتصادية في المحافظات، إلى جانب دورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، من خلال ربط الأولويات التنموية المحلية بشبكات الأعمال والاستثمار، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال السوريين في تنفيذ المشاريع التنموية بالمحافظات.