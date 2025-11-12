تنفيذ حملة خدمية واسعة في أحياء مدينة اللاذقية لتحسين واقع البنى التحتية

اللاذقية-سانا

نفذت المديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة في محافظة اللاذقية حملة خدمية واسعة لتزفيت الطرق داخل المدينة، شملت الأحياء الرئيسية والفرعية، بهدف تحسين واقع البنى التحتية وتسهيل حركة المرور، في إطار خطة متكاملة يشرف على تنفيذها مجلس مدينة اللاذقية.

وأوضح مدير الإدارة المحلية والبيئة في المحافظة علي عاصي في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن الحملة تهدف إلى معالجة الهبوطات والتشققات التي تراكمت خلال السنوات الماضية، وتنفيذ أعمال التزفيت وفق معايير فنية عالية تضمن استدامة الخدمة وجودتها.

وأشار عاصي إلى أن الكمية التقديرية للأعمال تبلغ نحو عشرة آلاف متر مكعب من المجبول الإسفلتي، قابلة للزيادة بحسب الحاجة، مبيناً أن التنفيذ بدأ من الطرقات الرئيسية والأكثر أهمية، ليمتد تدريجياً إلى جميع أحياء المدينة، حيث يتم العمل على مسارين، الأول يشمل تزفيتاً كاملاً في الأحياء الفرعية، والثاني يختص بترقيع الحفر وإصلاح المقاطع المتضررة.

من جهته بيّن مهندس جهاز الإشراف في مديرية الخدمات الفنية باللاذقية صفوان دريوس في تصريح مماثل، أن الأعمال تشمل حالياً منطقة ساحة الشيخ ضاهر، بعد الانتهاء من قشط الطبقة القديمة من الزفت، وبدء فرش طبقة المجبول الجديدة، لافتاً إلى أن المشروع يترافق مع مشاريع خدمية أخرى تشمل الإنارة وصيانة الأرصفة والحدائق والدوارات.

وعبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم للتحسينات الملحوظة في واقع الطرق حيث أشار قتيبة أرشوكية إلى أن الوضع اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، بعد إزالة الحفر التي كانت تعيق حركة السيارات وتسبب أضراراً متكررة، بينما أشار محمود يونس إلى أن أعمال التزفيت ساهمت بشكل ملموس في تسهيل حركة المرور، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل والتزامها بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له.

ويأتي تنفيذ الحملة ضمن خطة مجلس مدينة اللاذقية الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي وتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية واقتصادية مهمة، بما يواكب تطلعات المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات العامة في المحافظة.