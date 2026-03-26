انخفاض على درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-5 درجات مئوية باستثناء المنطقة الشرقية والوسطى والساحلية حيث تبقى حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الجو يكون خلال نهار اليوم الخميس، غائماً وماطراً في أغلب المناطق، ومصحوباً بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والشرقية والبادية والجزيرة والمنطقة الجنوبية مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1500م.

وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكلٍ عام وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويُحذر من تشكل الضباب في أجزاء من الجزيرة والقلمون الشرقي، خلال ساعات الصباح الباكر.

أما الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية والساحلية والمرتفعات الجبلية، بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق، وتتحول ليلاً لتصبح غربية إلى شمالية غربية في أغلب المناطق.

وتكون الرياح معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 60 كم/سا على المنطقة الجنوبية والوسطى والبادية ليلاً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: