رئيس هيئة المنافذ والجمارك ومحافظ اللاذقية يطلعان على واقع العمل في معبر كسب الحدودي

اللاذقية-سانا



اطلع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي ومحافظ اللاذقية أحمد مصطفى، خلال جولة ميدانية إلى معبر كسب الحدودي على واقع سير العمل وحركة العبور والخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت محافظة اللاذقية في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الجولة الميدانية تخللها اجتماع خُصص لبحث واقع المعبر وسبل تطويره، واستعراض الخطط المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة العمل، وتعزيز جاهزية المعبر، وتقديم خدمات أكثر جودة وسرعة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين الأداء.



وأكد الجانبان خلال الاجتماع، الدعم للخطط التطويرية، لتقديم مختلف التسهيلات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تنفيذ المشاريع المقترحة والارتقاء بمستوى الخدمات في المعبر، بما يعكس أهمية هذا المنفذ الحيوي ودوره في تعزيز الحركة التجارية وحركة المسافرين.



وكان رئيس الهيئة والمحافظ افتتحا أمس مركز النافذة الواحدة في مرفأ اللاذقية، في إطار الجهود الهادفة إلى جمع الإجراءات الجمركية واللوجستية في مكان واحد، وتسريع عمليات التخليص وتطوير أداء المرفأ بوصفه إحدى أهم البوابات التجارية في سوريا.