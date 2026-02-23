أوقاف حمص تطلق برامج دعوية وتوعوية واسعة ضمن حملة “إيمان يجمعنا”

حمص-سانا

عززت مديرية الأوقاف في محافظة حمص نشاطاتها الدعوية والتوعوية في مساجد المدينة وريفها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان “إيمان يجمعنا”، التي تهدف إلى ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وإحياء الأجواء الروحانية المميزة للشهر الفضيل.

وأوضح رئيس دائرة شؤون المساجد في المديرية سعد الأبرش في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية أطلقت حزمة متنوعة من الأنشطة الرمضانية، تشمل ندوات وملتقيات علمية، ودروساً تتناول أحكام الصيام والقيم الإيمانية والسلوكيات المثلى خلال الشهر الفضيل، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني لدى أفراد المجتمع.

وأشار الأبرش إلى أن البرنامج يتضمن أيضاً سلسلة من الدروس الدينية في عدد من مساجد المدينة تحت عناوين متنوعة، منها “الشمائل المحمدية” و”أخلاق النبي”، بهدف تسليط الضوء على صفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعميق محبته والاقتداء بسيرته، إضافة إلى موضوعات فقهية وحياتية متعددة.

ولفت إلى أن المديرية تواصل للعام الثاني تنفيذ مسابقة “فرسان الفجر” الموجهة للشباب دون سن السادسة عشرة، لتشجيعهم على الالتزام بصلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر، إلى جانب إطلاق مسابقة “سؤال الشارع” لتعزيز التفاعل المجتمعي، وترسيخ قيم التعاون والانتماء بين أفراد المجتمع.

وبيّن الأبرش أنه تم تخصيص أحد عشر مسجداً لقراءة وختم القرآن الكريم أثناء صلاة التراويح، مؤكداً حرص المديرية على إتاحة المشاركة لأكبر عدد من المصلين.

بدوره، أوضح الشيخ بلال علوان أن مسجد خالد بن الوليد يقدم دروساً بعنوان “الشمائل المحمدية”، تتناول أخلاق النبي وصفاته، وتشجع على الاقتداء بنهجه لتعزيز الجانب الإيماني لدى المصلين.

من جهته، أثنى المواطن عامر عرب على أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الروحانية خلال الشهر المبارك، مشيراً إلى دورها في تحفيز الشباب على استثمار أوقاتهم، بما يعزز معارفهم الدينية ويغني حياتهم اليومية.