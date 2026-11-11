أكثر من 274 ألف خدمة قدمها مركز خدمة المواطن العقاري خلال 2026

دمشق-سانا

قدم مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي في المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق، أكثر من 274 ألف خدمة خلال العام الجاري تنوعت بين المعاملات المباشرة والخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الوثائق والخدمات العقارية.

تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق والخدمات العقارية

مديرة المركز مي خواجكية أوضحت في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ بداية العام الجاري بلغ 274 ألفاً و862 خدمة، توزعت بين 39 ألفاً و157 معاملة حضورية، و223 ألفاً و740 قيداً عقارياً عبر المنصة الإلكترونية، إضافة إلى 10 آلاف و291 خدمة مرتبطة بالفهرس الهجائي لمعرفة مجموع أملاك الشخص، و1674 معاملة تصديق لصالح وزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن منظومة التحول الرقمي في المركز سهلت تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال تبسيط إجراءات تقديم الطلبات والحصول على الوثائق والخدمات العقارية، بالاعتماد على رقم العقار والمنطقة العقارية، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد وتخفيف الأعباء عن المراجعين.

خدمات جديدة

وأكدت استمرار العمل على تطوير الأنظمة الرقمية وأرشفة البيانات العقارية، بما يعزز حفظ حقوق المواطنين ويسهل الوصول إلى المعلومات والوثائق العقارية، مشيرة إلى العمل على تنفيذ مشروع متكامل للرقمنة والتوسع فيه تدريجياً، بهدف ربط المركز بالمكاتب الخلفية ورفع كفاءة إنجاز المعاملات.

ولفتت خواجكية إلى أن خطط التطوير المستقبلية تتضمن إطلاق خدمات مساحية جديدة والتوسع التدريجي في نطاق الخدمات الرقمية، موضحة أن العمل جارٍ لتشمل هذه الخدمات محافظتي إدلب وحلب، تمهيداً لتعميمها على بقية المحافظات، بما يدعم استكمال مشروع التحول الرقمي في القطاع العقاري على مستوى سوريا.

رضا المراجعين

أعرب عدد من مراجعي المركز عن ارتياحهم لمستوى الخدمات المقدمة، وفي هذا السياق أكد مأمون دباس أحد مراجعي المركز، أن الإجراءات أصبحت أكثر سهولة ومرونة، الأمر الذي انعكس على سرعة إنجاز المعاملات ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة.

وأوضح دباس أن إتاحة البيانات العقارية إلكترونياً عبر النظام المعتمد أسهمت في تعزيز كفاءة العمل وتسهيل الوصول إلى المعلومات، ما أتاح للمراجعين والعاملين متابعة معاملاتهم واستكمالها بسرعة ودقة أكبر وأسهل.

من جانبه، اعتبر أحمد حبيب أحد مراجعي المركز، أن التوسع في الخدمات الرقمية وتطوير آليات العمل العقاري يمثلان خطوة متقدمة نحو الارتقاء بالأداء الخدمي، وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات، وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيماً وانسيابية تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة أعلى.

وكانت المديرية العامة للمصالح العقارية أطلقت في شهر آذار الماضي خدمة استخراج القيد العقاري إلكترونياً عبر تطبيق معاملاتي ومنصة “أنجز”، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب العقارية شخصياً، مع إتاحة تقديم الطلبات والدفع الإلكتروني ومتابعة حالة المعاملة.