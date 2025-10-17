وقفة لفلاحي رأس العين شمال الحسكة للمطالبة بتقديم الدعم للقطاع الزراعي

الوزير الشيباني: نريد أن تكون سوريا واحدة وقوية وهذا الأمر سوف يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي
مواطنون من دمشق يطالبون بمحاربة فلول النظام البائد لحفظ الأمن والاستقرار والحذر من الفتن التي تعمل عليها جهات خارجية
المركز الوطني لبحوث الطاقة يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة Iproplan وجامعة روستوك الألمانيتين
بحضور عدد من الصناعيين المغتربين.. جلسة حوارية بعنوان “مستقبل الاستثمار الصناعي في حلب”
وصول محافظ السويداء مصطفى البكور للمشاركة في حملة “السويداء منا وفينا” في بلدة الصورة الكبرى
