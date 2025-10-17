وقفة لفلاحي رأس العين شمال الحسكة للمطالبة بتقديم الدعم للقطاع الزراعي

وزير الاقتصاد والصناعة يبحث في واشنطن فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري
أكثر من 80 شركة في معرض “تكسبو لاند” للتكنولوجيا والابتكار على أرض مدينة المعارض
حملة “تفتناز بدنا نعمرها” تجمع أكثر من 2.7 مليون دولار
مشاهد جوية لحملة “تفتناز بدنا نعمرها” المجتمعية.
فعالية كشفية لفوج “مبادرون” في مدينة النبك، تعزيز روح المبادرة والانتماء
مهرجان السلام في حمص..رسالة محبة تلامس القلوب
التبرعات لحملة “تفتناز بدنا نعمرها”.. رسالة أمل لإعادة البناء والإعمار
بطولة بكرة القدم لكوادر الدفاع المدني في محافظتي درعا والقنيطرة
