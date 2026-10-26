الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص
بحث
بحث
sana-logo-mobile

تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص

photo 1 2026 10 26 14 31 44 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص
إدارة مكافحة المخدرات تضبط مواد مخدرة-دمشق-سانا

دمشق-سانا 

تمكّن فرع مكافحة المخدرات في دمشق وعبر عملية أمنية محكمة، من تفكيك شبكة تنشط في تهريب المواد المخدرة وترويجها، وتوقيف أربعة من أفرادها، وهم (أ. ق)، و(ع. ع)، و(ح. ص)، و(أ. ش). 

photo 5 2026 10 26 14 31 44 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات اليوم الإثنين، أنه تم خلال العملية ‏ضبط 36 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و600 غرام من مادة الكريستال المخدرة، إضافةً إلى ميزان ومواد أخرى تُستخدم في عمليات الترويج.

وأشارت إلى مصادرة المضبوطات أصولاً، وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
 
وكان فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا أحبط في 22 تشرين الأول الجاري، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ‏كانت متجهة إلى الأراضي الأردنية باستخدام بالونات هوائية موجهة.‏
 
يُذكر أن الجهات المختصة فككت خلال الفترة الماضية العديد من شبكات تهريب وترويج المخدرات بكل ‏أنواعها، ‏وصادرت وأتلفت ‏كميات كبيرة منها، والتي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها ‏داخل المجتمع ‏السوري، إضافةً إلى تهريبها إلى دول ‏الجوار والمنطقة.‏

photo 2 2026 10 26 14 31 44 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص
photo 3 2026 10 26 14 31 44 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص
photo 4 2026 10 26 14 31 44 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص
photo 6 2026 10 26 14 31 45 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص
photo 7 2026 10 26 14 31 45 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص
photo 8 2026 10 26 14 31 45 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص
photo 9 2026 10 26 14 31 45 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص
الشؤون الاجتماعية تبحث مع اليونيسف آليات تعزيز الحماية الاجتماعية
وفد من “اليونيسف” يطلع على محطة مياه البوكمال العملاقة تمهيداً لإعادة تأهيلها
موارد الرقة تواصل تأهيل شبكات ومنشآت الري ورفع جاهزيتها
الدفاع المدني ينقذ طفلاً سقط في بئر بعمق 30 متراً وقطر 35 سم بالرقة
الانتهاء من أعمال تأهيل وصيانة مطحنة سلمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك