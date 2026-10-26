تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص

دمشق-سانا

تمكّن فرع مكافحة المخدرات في دمشق وعبر عملية أمنية محكمة، من تفكيك شبكة تنشط في تهريب المواد المخدرة وترويجها، وتوقيف أربعة من أفرادها، وهم (أ. ق)، و(ع. ع)، و(ح. ص)، و(أ. ش).

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات اليوم الإثنين، أنه تم خلال العملية ‏ضبط 36 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و600 غرام من مادة الكريستال المخدرة، إضافةً إلى ميزان ومواد أخرى تُستخدم في عمليات الترويج.

وأشارت إلى مصادرة المضبوطات أصولاً، وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وكان فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا أحبط في 22 تشرين الأول الجاري، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ‏كانت متجهة إلى الأراضي الأردنية باستخدام بالونات هوائية موجهة.‏



يُذكر أن الجهات المختصة فككت خلال الفترة الماضية العديد من شبكات تهريب وترويج المخدرات بكل ‏أنواعها، ‏وصادرت وأتلفت ‏كميات كبيرة منها، والتي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها ‏داخل المجتمع ‏السوري، إضافةً إلى تهريبها إلى دول ‏الجوار والمنطقة.‏