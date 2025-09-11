استكمال التجهيزات اللوجستية والأمنية لانطلاق فعاليات حملة “دير العز”

دير الزور-سانا

استكملت محافظة دير الزور كل التجهيزات اللوجستية والأمنية استعداداً لانطلاق فعاليات حملة “دير العز” على أرض الملعب البلدي في المدينة، في إطار الجهود الوطنية الرامية لإعادة إعمار ما خلّفه إرهاب النظام البائد في المدينة، بما يسهم في دعم عملية إعادة البناء وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المدينة.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة لحملة “دير العز” علي الصالح في تصريح لمراسل سانا أن جميع التجهيزات اللوجستية استكملت، بما في ذلك تجهيز مكان الفعالية وتوزيع فرق العمل من استقبال وتنظيم وخدمات، مؤكداً أن الحملة تأتي استجابة لحجم الدمار الكبير الذي شهدته المحافظة، ما يستدعي تضافر جهود المجتمع إلى جانب مؤسسات الدولة للإسهام في إعادة البناء والنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي.

من جهته، بين المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي في دير الزور محمد العليان أن قوى الأمن بدأت منذ أكثر من عشرة أيام بتنفيذ الخطط اللازمة لتأمين الفعالية، حيث تم نشر نحو 600 عنصر من الشرطة وقوى الأمن الداخلي بما فيها وحدات المرور، بهدف ضمان سلامة المشاركين والحفاظ على الأمن والاستقرار خلال الحملة.

وأكد العليان أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق مع وزارة الدفاع وجميع المؤسسات المعنية في المحافظة، بما يضمن إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في دعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز الأمن والاستقرار في دير الزور.

يشار أن حملة “دير العز”، تنطلق مساء اليوم على أرض الملعب البلدي في مدينة دير الزور الهادفة إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي والخدمي في المدينة وريفها عبر مشاريع تنموية متعددة بعد الدمار الذي لحق بالمدينة من قبل النظام البائد.