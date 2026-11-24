لوزان-سانا

أقرت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، اليوم الثلاثاء، أحقية المنتخب السنغالي بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منه ضد قرار الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) القاضي بتجريده من اللقب.

وذكرت رويترز أن أحداث القضية تعود إلى المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط في الـ 18 من كانون الثاني الماضي، حيث فاز المنتخب السنغالي على نظيره المغربي المضيف بهدف دون رد بعد التمديد للوقت الإضافي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة توقفاً دام 14 دقيقة، إثر انسحاب لاعبي السنغال من أرضية الملعب وتوجه عدد منهم إلى غرف الملابس، احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، قبل أن تُستأنف المباراة ويهدر اللاعب المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء، لتتجه المواجهة إلى الأشواط الإضافية التي حسمتها السنغال لصالحها.

وبعد مرور شهرين على النهائي، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي قراراً باعتبار السنغال خاسرة للمباراة بنتيجة (3-0) بسبب انسحابها المؤقت، ما أدى إلى إلغاء نتيجة الملعب ومنح اللقب للمغرب.

بدوره، تقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بطعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية في الـ 25 من آذار الماضي، وبدأت جلسات النظر في القضية في الثامن من تشرين الأول الفائت.

يذكر أن الهيئة التحكيمية التي نظرت في القضية ترأسها الخبير الفرنسي في القانون الرياضي جيرالد سيمون، وضمت كلاً من أستاذ القانون الدولي الإيطالي لويجي فوماجالي، والمحامي وأستاذ القانون بجامعة زيورخ أولريش هاس.