دمشق-سانا



مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة تسجيل الطلاب المستجدين المقبولين في المفاضلة العامة ومفاضلة ملء الشواغر للجامعات الخاصة، حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 29 تشرين الثاني الجاري.



ودعت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، الطلاب المقبولين إلى استكمال إجراءات تسجيلهم خلال المدة المحددة أعلاه تفادياً لأي تأخير.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 19 من تشرين الثاني الجاري استمرار تسجيل الطلاب المقبولين في المفاضلتين حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني.

‏وسبق أن فتحت الوزارة في الـ 11 من شهر تشرين الثاني الجاري، باب التقدم لمفاضلتي ملء الشواغر للطلاب ولجميع أنواع القبولات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك للطلاب من حملة الشهادات الثانوية منذ عام 2011 ولغاية عام 2026، وملء شواغر للقبول بالجامعات الخاصة منذ عام 2026 وما قبل.