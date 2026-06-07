محافظة دمشق تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في ‏الثورة لمراجعة مديرية التنمية الإدارية

دمشق-سانا
دعت محافظة دمشق العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية والراغبين بالعودة إلى العمل، والذين لم تتم مقابلتهم حتى تاريخه، إلى مراجعة مديرية التنمية الإدارية في الطابق الثالث بمبنى المحافظة القديم ساحة يوسف العظمة.
وبينت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن استقبال المراجعين سيتم خلال الفترة الممتدة من 7/6/2026 ولغاية 18/6/2026، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة، مؤكدةً ضرورة التقيد بالفترة المحددة حرصاً على إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة.
وأجرت محافظة دمشق في شهر نيسان الماضي مقابلات مع المفصولين المسجلين خلال العام الماضي من حملة الإجازات الجامعية والدراسات العليا، حيث بلغ العدد الكلي للمسجلين أكثر من 900 موظف مفصول لأسباب مختلفة.