محافظة دمشق تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في ‏الثورة لمراجعة مديرية التنمية الإدارية

محافظة محافظة دمشق تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في ‏الثورة لمراجعة مديرية التنمية الإدارية

دمشق-سانا‏

دعت محافظة دمشق العاملين المفصولين بسبب ‏مشاركتهم في الثورة السورية والراغبين بالعودة إلى ‏العمل، والذين لم تتم ‏مقابلتهم حتى تاريخه، إلى مراجعة ‏مديرية التنمية الإدارية في الطابق الثالث بمبنى المحافظة ‏القديم ساحة يوسف العظمة.‏

وبينت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن ‏استقبال المراجعين سيتم خلال الفترة الممتدة من ‌‏7/6/2026 ولغاية ‌‏18/6/2026، وذلك لاستكمال ‏إجراءات المقابلة، مؤكدةً ضرورة التقيد بالفترة المحددة ‏حرصاً على إنجاز المعاملات ‏بالسرعة المطلوبة‎.‎

وأجرت محافظة دمشق في شهر نيسان الماضي مقابلات ‏مع المفصولين المسجلين خلال العام الماضي من حملة ‏الإجازات ‏الجامعية والدراسات العليا، حيث بلغ العدد ‏الكلي للمسجلين أكثر من 900 موظف مفصول لأسباب ‏مختلفة‎.‎

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