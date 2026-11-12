تقديرات بإنتاج 200 ألف طن من الحمضيات في طرطوس بارتفاع 37 بالمئة

طرطوس-سانا



قدرت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس إنتاج الحمضيات للموسم الحالي بنحو 200 ألف طن، بزيادة متوقعة تبلغ 37 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، مدفوعة بتحسن الظروف المناخية ووفرة الأمطار.



وأوضح مدير الزراعة في طرطوس الدكتور محمد عدنان أحمد في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن المساحة المزروعة بالحمضيات تصل إلى نحو 9200 هكتار، تضم نحو 3.4 ملايين شجرة، منها 3.2 ملايين شجرة مثمرة، مبيناً أن عمليات القطاف بدأت في آب الماضي، فيما يقدر إنتاج الحامض بنحو 73 ألف طن.

وأشار أحمد إلى أن زراعة الحمضيات تتركز في سهل عكار وقرى يحمور والمنطار والصفصافة وسمريان ودير الحجر وميعار شاكر، إضافة إلى مناطق صافيتا والدريكيش وبانياس، لافتاً إلى تنوع الأصناف المزروعة بين الحامض والبرتقال واليوسفي والليمون الهندي.

الأمطار تحسن الإنتاج

أكد أحمد أن الأمطار الوفيرة خلال العام الحالي انعكست إيجاباً على الموسم، وأسهمت في خفض تكاليف الري وزيادة الإنتاج وتحسين جودته، مشيراً إلى أن ذبابة الفاكهة تعد من أبرز الآفات التي تواجه المحصول، إلى جانب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والأسمدة وأجور العمالة.

وبيّن أحمد أن عمليات الفرز والتوضيب لا تزال محدودة نتيجة انخفاض الأسعار وضعف التصدير، موضحاً أن المديرية تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين عبر الوحدات الإرشادية والأيام الحقلية والندوات العلمية، إضافة إلى توزيع المادة الجاذبة لذبابة الفاكهة مجاناً، والإشراف على تعليق المصائد في البساتين للحد من انتشارها.



من جهتهم، أشار عدد من مزارعي الحمضيات إلى انتشار بعض الأمراض والآفات خلال الموسم الحالي، ولا سيما تصمغ الأشجار والعناكب الحمراء والصدأ، مؤكدين أن أسعار المحصول لا تزال منخفضة ولا تتناسب مع تكاليف الإنتاج، ما يحد من المردود الاقتصادي للمزارعين.

وتعد الحمضيات من المحاصيل الزراعية الرئيسية في محافظة طرطوس، وتشكل زراعتها وإنتاجها وتسويقها مصدراً مهماً للدخل، ونشاطاً اقتصادياً أساسياً لشريحة واسعة من المزارعين.