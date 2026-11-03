رمان طرطوس.. زيادة الإنتاج تواجه تحديات ارتفاع التكاليف والتسويق‏

طرطوس-سانا‏

تشهد زراعة الرمان في محافظة طرطوس توسعاً في المساحات المزروعة وارتفاعاً ‏في الإنتاج المتوقع للموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، رغم التحديات المرتبطة ‏بارتفاع تكاليف الإنتاج والقطاف والنقل وصعوبات التسويق، ما يؤثر في عائدات ‏المزارعين ويزيد الحاجة إلى تطوير قنوات التسويق والتخزين والتصنيع لتعزيز القيمة ‏الاقتصادية للمحصول.‏

وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد عدنان أحمد، في تصريح لـ سانا، أن المساحة ‏المزروعة بأشجار الرمان في المحافظة بلغت 183 هكتاراً مروياً، مشيراً إلى تركز ‏هذه الزراعة ‏بصورة أساسية في منطقة صافيتا.‏

زيادة في الإنتاج وارتفاع التكاليف ‏

وأوضح أحمد أن الإنتاج المتوقع للرمان خلال الموسم الحالي يقدر بنحو 6486 طناً، ‏مقارنة بـ5858 طناً في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن أبرز الأصناف المزروعة ‏هي اللفان والمكاوي والياجوجي.‏

ولفت إلى استمرار الوحدات الإرشادية في تقديم التوجيهات الفنية للمزارعين، عبر ‏برامج تهدف إلى تطوير أساليب الزراعة وتحسين جودة الثمار ورفع الإنتاجية.‏

ورغم الزيادة المتوقعة في الإنتاج، يواجه مزارعو الرمان تحديات تتعلق بارتفاع ‏تكاليف العناية بالأشجار والقطاف والعمالة والتعبئة والنقل، فضلاً عن صعوبات ‏التسويق، ولا سيما في ظل عدم تناسب أسعار البيع أحياناً مع تكاليف الإنتاج.‏

وأوضح عدنان عزيز، أحد مزارعي الرمان في منطقة صافيتا، أن تأمين مستلزمات ‏الإنتاج بأسعار مناسبة وتوفير اليد العاملة خلال موسم القطاف من أبرز العوامل التي ‏تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين، مشدداً على أهمية توفير منافذ تسويقية ‏تضمن تصريف المحصول بأسعار عادلة.‏

تحسين عمليات الفرز والتوضيب

من جهته، أشار سليمان مرعي، أحد العاملين في تجارة المنتجات الزراعية ‏بالمحافظة، إلى أهمية توسيع الأسواق المستقبلة للرمان وتحسين عمليات الفرز ‏والتوضيب والتعبئة، ما يعزز فرص تسويقه، مع مراعاة تكاليف النقل عند تصريفه ‏خارج المحافظة.‏

وأكد ضرورة تطوير مرافق التخزين والتبريد وتشجيع الاستثمار في تصنيع الرمان، ‏للاستفادة من وفرة الإنتاج والحد من تلف الكميات التي لا تجد أسواقاً لتصريفها خلال ‏ذروة الموسم.‏

وتؤكد زيادة المساحات المزروعة والإنتاج المتوقع أهمية محصول الرمان في القطاع ‏الزراعي بطرطوس، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الدعم الفني والإرشادي، وتطوير ‏قنوات التسويق والحد من تكاليف الإنتاج، ما يضمن تحسين مردود المزارعين ‏واستدامة هذه الزراعة.‏