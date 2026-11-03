رمان طرطوس.. زيادة الإنتاج تواجه تحديات ارتفاع التكاليف والتسويق‏

طرطوس-سانا
تشهد زراعة الرمان في محافظة طرطوس توسعاً في المساحات المزروعة وارتفاعاً في الإنتاج المتوقع للموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والقطاف والنقل وصعوبات التسويق، ما يؤثر في عائدات المزارعين ويزيد الحاجة إلى تطوير قنوات التسويق والتخزين والتصنيع لتعزيز القيمة الاقتصادية للمحصول.
وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد عدنان أحمد، في تصريح لـ سانا، أن المساحة المزروعة بأشجار الرمان في المحافظة بلغت 183 هكتاراً مروياً، مشيراً إلى تركز هذه الزراعة بصورة أساسية في منطقة صافيتا.
زيادة في الإنتاج وارتفاع التكاليف
وأوضح أحمد أن الإنتاج المتوقع للرمان خلال الموسم الحالي يقدر بنحو 6486 طناً، مقارنة بـ5858 طناً في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن أبرز الأصناف المزروعة هي اللفان والمكاوي والياجوجي.
ولفت إلى استمرار الوحدات الإرشادية في تقديم التوجيهات الفنية للمزارعين، عبر برامج تهدف إلى تطوير أساليب الزراعة وتحسين جودة الثمار ورفع الإنتاجية.
ورغم الزيادة المتوقعة في الإنتاج، يواجه مزارعو الرمان تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف العناية بالأشجار والقطاف والعمالة والتعبئة والنقل، فضلاً عن صعوبات التسويق، ولا سيما في ظل عدم تناسب أسعار البيع أحياناً مع تكاليف الإنتاج.
وأوضح عدنان عزيز، أحد مزارعي الرمان في منطقة صافيتا، أن تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وتوفير اليد العاملة خلال موسم القطاف من أبرز العوامل التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين، مشدداً على أهمية توفير منافذ تسويقية تضمن تصريف المحصول بأسعار عادلة.
تحسين عمليات الفرز والتوضيب
من جهته، أشار سليمان مرعي، أحد العاملين في تجارة المنتجات الزراعية بالمحافظة، إلى أهمية توسيع الأسواق المستقبلة للرمان وتحسين عمليات الفرز والتوضيب والتعبئة، ما يعزز فرص تسويقه، مع مراعاة تكاليف النقل عند تصريفه خارج المحافظة.
وأكد ضرورة تطوير مرافق التخزين والتبريد وتشجيع الاستثمار في تصنيع الرمان، للاستفادة من وفرة الإنتاج والحد من تلف الكميات التي لا تجد أسواقاً لتصريفها خلال ذروة الموسم.
وتؤكد زيادة المساحات المزروعة والإنتاج المتوقع أهمية محصول الرمان في القطاع الزراعي بطرطوس، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الدعم الفني والإرشادي، وتطوير قنوات التسويق والحد من تكاليف الإنتاج، ما يضمن تحسين مردود المزارعين واستدامة هذه الزراعة.