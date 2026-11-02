مجلس مدينة درعا يزيل الإشغالات والتعديات على الأرصفة في شارع فرن الطير

درعا-سانا
نفّذ مجلس مدينة درعا اليوم الإثنين، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرقات العامة في شارع فرن الطير، بهدف تحسين انسيابية حركة المشاة والمركبات، والحفاظ على الأملاك العامة والمظهر الحضاري للمدينة.
وأوضح نائب رئيس مجلس مدينة درعا جهاد أبو نبوت في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تأتي في إطار جهود المجلس لتسهيل حركة المرور والحد من التعديات على الأملاك العامة.
ودعا أبو نبوت أصحاب البسطات والمحال التجارية إلى التعاون مع المجلس وإزالة الإشغالات المخالفة، بما يساعد على تنظيم الفضاء العام وتحسين الواقع الخدمي في المدينة.
بدوره بيّن عبد المولى العبيد من أهالي المنطقة، أن الإشغالات كانت تعيق حركة المشاة وتجبر المواطنين على النزول إلى الشارع والسير بين المركبات، ما يشكل خطراً على سلامتهم.
وأشار إلى أن امتداد البسطات إلى حواف الطرق والوقوف العشوائي للمركبات أثناء تحميل البضائع وتنزيلها كانا يسهمان في خلق ازدحامات مرورية، لافتاً إلى أن إزالة الإشغالات انعكست إيجاباً على حركة السير وأعادت للأرصفة وظيفتها الأساسية المخصصة للمشاة.
وأكد العبيد أهمية استمرار حملات الرقابة والمتابعة لمنع عودة المخالفات، بالتوازي مع إيجاد بدائل منظمة لأصحاب البسطات، من خلال تخصيص أسواق شعبية تتيح لهم ممارسة أعمالهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المرافق العامة ومراعاة مصادر رزقهم.