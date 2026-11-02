مجلس مدينة درعا يزيل الإشغالات والتعديات على الأرصفة في شارع فرن الطير

درعا-سانا

نفّذ مجلس مدينة درعا اليوم الإثنين، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة ‏والطرقات العامة في شارع فرن الطير، بهدف تحسين انسيابية حركة المشاة والمركبات، ‏والحفاظ على الأملاك العامة والمظهر الحضاري للمدينة.‏

وأوضح نائب رئيس مجلس مدينة درعا جهاد أبو نبوت في تصريح لمراسل سانا، أن ‏الحملة تأتي في إطار جهود المجلس لتسهيل حركة المرور والحد من التعديات على ‏الأملاك العامة.‏

ودعا أبو نبوت أصحاب البسطات والمحال التجارية إلى التعاون مع المجلس وإزالة ‏الإشغالات المخالفة، بما يساعد على تنظيم الفضاء العام وتحسين الواقع الخدمي في ‏المدينة.‏

بدوره بيّن عبد المولى العبيد من أهالي المنطقة، أن الإشغالات كانت تعيق حركة المشاة ‏وتجبر المواطنين على النزول إلى الشارع والسير بين المركبات، ما يشكل خطراً على ‏سلامتهم.‏

وأشار إلى أن امتداد البسطات إلى حواف الطرق والوقوف العشوائي للمركبات أثناء تحميل ‏البضائع وتنزيلها كانا يسهمان في خلق ازدحامات مرورية، لافتاً إلى أن إزالة الإشغالات ‏انعكست إيجاباً على حركة السير وأعادت للأرصفة وظيفتها الأساسية المخصصة للمشاة.‏

وأكد العبيد أهمية استمرار حملات الرقابة والمتابعة لمنع عودة المخالفات، بالتوازي مع ‏إيجاد بدائل منظمة لأصحاب البسطات، من خلال تخصيص أسواق شعبية تتيح لهم ‏ممارسة أعمالهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المرافق العامة ومراعاة مصادر ‏رزقهم.‏