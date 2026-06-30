‏إصابة 24 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية

‏ ‏دمشق-سانا‏

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أصيب 24 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في عموم سوريا خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن 18 ‏شخصاً أصيبوا جراء وقوع 18 حادث سير، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ‏ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين ‏أماكنها.‏



‏‏‏وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة وضرورة ‏التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف ‏المحمول.‏

وفي السياق استجابت فرق الدفاع المدني لـ 265 حريقاً بينها 33 حريقاً في ‏الحقول والمحاصيل الزراعية، و232 حريقاً متفرقاً في (المنازل والمحال ‏التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وأسفرت ‏جميعها عن إصابة 6 أشخاص، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع ‏الحدث، فيما اقتصرت الأضرار الأخرى على الخسائر المادية.‏



‏‏ودعا الدفاع المدني إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، ‏والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف ‏الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

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وأصيب 26 شخصاً أمس الأول الأحد، جراء حرائق وحوادث سير وقعت ‏في مناطق عدة بسوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏