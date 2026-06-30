‏إصابة 24 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية

دمشق-سانا
أصيب 24 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في عموم سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن 18 شخصاً أصيبوا جراء وقوع 18 حادث سير، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
وفي السياق استجابت فرق الدفاع المدني لـ 265 حريقاً بينها 33 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و232 حريقاً متفرقاً في (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وأسفرت جميعها عن إصابة 6 أشخاص، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحدث، فيما اقتصرت الأضرار الأخرى على الخسائر المادية.
ودعا الدفاع المدني إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب 26 شخصاً أمس الأول الأحد، جراء حرائق وحوادث سير وقعت في مناطق عدة بسوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.