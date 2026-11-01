انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في عدة محافظات سورية

حمص-سانا
انطلقت اليوم الأحد فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW Syria 2026) في عدة محافظات سورية، بتنظيم من منظمة «ستارت أب سوريا» بالشراكة مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)، وبالتعاون مع جهات حكومية وفعاليات ومنظمات عدة.
وتشمل فعاليات الأسبوع أكثر من 170 نشاطاً موزعة على 33 مدينة سورية، وتتضمن أيضاً أنشطة ومحاضرات عبر الإنترنت، وتستمر حتى الخامس من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أفراد ومنظمات وجهات حكومية ومديريات وشركاء محليين.
21 فعالية في حمص
وبيّنت منظمة فعالية الافتتاح في حمص سوزان فارس في تصريح لمراسل سانا، أن اتساع المشاركة هذا العام يشكل تطوراً مقارنة بالعام الماضي، الذي اقتصر على فعالية واحدة في مدينة واحدة، حيث تقام 21 فعالية في حمص موزعة على أربع مدن، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الشركات الناشئة والاستفادة من فرص الاستثمار عبر محاضرات ولقاءات يقدمها مختصون وأصحاب خبرات من داخل سوريا وخارجها.
بدوره، أوضح ممثل شؤون الشباب طه عودة، أن دور الجهات الحكومية يتمثل في توفير التسهيلات القانونية والتشريعية، وتعزيز الربط بين رواد الأعمال والجهات الداعمة، بما يسهم في دعم المشاريع الريادية وتطويرها.
تشكيل فرق عمل في القنيطرة
وفي القنيطرة، انطلقت الفعاليات في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي بمدينة السلام، بمشاركة نخبة من المطورين والرياديين والمبتكرين ومهندسي المعلوماتية.
وقال ممثل فريق «ستارت أب سوريا» أمجد الدخيل في تصريح لـ سانا: إن فعاليات الأسبوع في القنيطرة تتضمن تشكيل فرق عمل، والتعرف على الشركاء، ورصد التحديات التي تطرحها الجهات الحكومية والمنظمات المحلية، وصولاً إلى تصميم وبرمجة تطبيقات وأدوات تقنية تلبي احتياجات كل مشروع.
من جانبه، أوضح مدير مكتب التدريب وتطوير المهارات بمكتب شؤون الشباب في القنيطرة قتيبة منصور، أن ما يميز الملتقى انطلاقه من الاحتياجات الفعلية للمحافظة، مشيداً بالحلول البرمجية والأفكار الهندسية المبتكرة التي قدمها المطورون والمهندسون خلال جلسات العمل.
من جانبها، بينت المهندسة المشاركة إسراء محمد ليلى أن مشاركتها تهدف إلى التعرف على التحديات التي تواجه المديريات العاملة في المحافظة، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في مواكبة التطور التقني والرقمي في باقي المحافظات.
بحث فرص الشراكة والتمويل في درعا
وفي درعا ناقشت الفعاليات التي أقيمت في مبنى المحافظة الجديد واقع المشاريع الريادية والتحديات التي تواجه أصحابها وسبل تعزيز فرص الاستثمار والتمويل وتشجيع المبادرات الناشئة بما يسهم في توفير بيئة حاضنة للأفكار والمشاريع وتوسيع دور الشباب في التنمية الاقتصادية.
وأوضح معاون محافظ درعا لشؤون الاستثمار والتطوير مازن الخيرات، لـ سانا، أن المؤتمر ناقش أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، والفرص المتاحة أمام الشباب، وسبل تطوير برامج التدريب والتأهيل، وتسهيل تأسيس المشاريع، بما يعزز مكانة درعا على الخارطة الاستثمارية السورية، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للمحافظة وموقعها الجغرافي وما تمتلكه من طاقات شبابية.
من جهته، أشار رائد الأعمال أحمد يوسف الرابداوي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الريادية في درعا تتمثل في ضعف السوق المحلية وصعوبات الدفع الإلكتروني ومحدودية التمويل، مؤكداً أهمية توفير الدعم المالي واللوجستي ونقل الخبرات وتسهيل إجراءات التراخيص.
من جانبه، ذكر رائد الأعمال مشعل قاسم أن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تهدف إلى ربط أصحاب المشاريع بالمستثمرين والممولين، ومناقشة سبل تمويل الأفكار الريادية وتوظيف التقنيات المالية والتحول الرقمي، لافتاً إلى اهتمام عدد من الممولين بمشاريع عُرضت خلال المؤتمر، والبدء بالتنسيق مع أصحابها لبحث فرص الشراكة والتمويل وإطلاقها.
بينما أوضح أحد منظمي المؤتمر محمد الفقيه، أن نشاطهم يتركز في المتاجر الإلكترونية ونقاط البيع والتسويق الرقمي، مشيراً إلى أن ضعف الوعي المجتمعي بالتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية يحدّ من انتشار هذه المشاريع، مؤكداً أهمية الدعم المجتمعي في التعريف بخدماتها وتعزيز ثقة الجمهور بها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
ويأتي تنظيم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي، وتعزيز المبادرات الابتكارية، وتوفير بيئة داعمة للمشاريع الناشئة بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي.