انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في عدة محافظات سورية

حمص-سانا‏

انطلقت اليوم الأحد فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (‏GEW Syria 2026‌‏) ‌‏في عدة محافظات سورية، بتنظيم من منظمة «ستارت أب سوريا» بالشراكة مع ‌‏الشبكة العالمية لريادة الأعمال (‏GEN‏)، وبالتعاون مع جهات حكومية وفعاليات ‌‏ومنظمات عدة.‏

وتشمل فعاليات الأسبوع أكثر من 170 نشاطاً موزعة على 33 مدينة سورية، ‌‏وتتضمن أيضاً أنشطة ومحاضرات عبر الإنترنت، وتستمر حتى الخامس من تشرين ‌‏الثاني الجاري، بمشاركة أفراد ومنظمات وجهات حكومية ومديريات وشركاء محليين.‏

‏21 فعالية في حمص ‏

وبيّنت منظمة فعالية الافتتاح في حمص سوزان فارس في تصريح لمراسل سانا، أن ‌‏اتساع المشاركة هذا العام يشكل تطوراً مقارنة بالعام الماضي، الذي اقتصر على ‌‏فعالية واحدة في مدينة واحدة، حيث تقام 21 فعالية في حمص موزعة على أربع ‌‏مدن، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الشركات الناشئة والاستفادة من ‌‏فرص الاستثمار عبر محاضرات ولقاءات يقدمها مختصون وأصحاب خبرات من ‌‏داخل سوريا وخارجها.‏

بدوره، أوضح ممثل شؤون الشباب طه عودة، أن دور الجهات الحكومية يتمثل في ‌‏توفير التسهيلات القانونية والتشريعية، وتعزيز الربط بين رواد الأعمال والجهات ‌‏الداعمة، بما يسهم في دعم المشاريع الريادية وتطويرها.‏

تشكيل فرق عمل في القنيطرة

وفي القنيطرة، انطلقت الفعاليات في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي بمدينة ‏السلام، ‏بمشاركة نخبة من المطورين والرياديين والمبتكرين ومهندسي المعلوماتية.‏

وقال ممثل فريق «ستارت أب سوريا» أمجد الدخيل في تصريح لـ سانا: إن فعاليات ‌‏الأسبوع في القنيطرة تتضمن تشكيل فرق عمل، والتعرف على الشركاء، ورصد ‌‏التحديات التي تطرحها الجهات الحكومية والمنظمات المحلية، وصولاً إلى تصميم ‌‏وبرمجة تطبيقات وأدوات تقنية تلبي احتياجات كل مشروع.‏

من جانبه، أوضح مدير مكتب التدريب وتطوير المهارات بمكتب شؤون الشباب في ‌‏القنيطرة قتيبة منصور، أن ما يميز الملتقى انطلاقه من الاحتياجات الفعلية للمحافظة، ‌‏مشيداً بالحلول البرمجية والأفكار الهندسية المبتكرة التي قدمها المطورون والمهندسون ‌‏خلال جلسات العمل.‏

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من جانبها، بينت المهندسة المشاركة إسراء محمد ليلى أن مشاركتها تهدف إلى ‌‏التعرف على التحديات التي تواجه المديريات العاملة في المحافظة، والمساهمة في ‌‏إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في مواكبة التطور التقني والرقمي في باقي ‌‏المحافظات.‏

بحث فرص الشراكة والتمويل في درعا

وفي درعا ناقشت الفعاليات‏ التي أقيمت في مبنى المحافظة الجديد واقع المشاريع ‌‏الريادية والتحديات التي تواجه أصحابها وسبل تعزيز فرص الاستثمار والتمويل ‌‏وتشجيع المبادرات الناشئة بما يسهم في توفير بيئة حاضنة للأفكار والمشاريع وتوسيع ‌‏دور الشباب في التنمية الاقتصادية.‏

وأوضح معاون محافظ درعا لشؤون الاستثمار والتطوير مازن الخيرات، لـ سانا، أن ‌‏المؤتمر ناقش أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، والفرص المتاحة أمام الشباب، ‌‏وسبل تطوير برامج التدريب والتأهيل، وتسهيل تأسيس المشاريع، بما يعزز مكانة ‌‏درعا على الخارطة الاستثمارية السورية، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للمحافظة ‌‏وموقعها الجغرافي وما تمتلكه من طاقات شبابية.‏

من جهته، أشار رائد الأعمال أحمد يوسف الرابداوي إلى أن أبرز التحديات التي ‌‏تواجه المشاريع الريادية في درعا تتمثل في ضعف السوق المحلية وصعوبات الدفع ‌‏الإلكتروني ومحدودية التمويل، مؤكداً أهمية توفير الدعم المالي واللوجستي ونقل ‌‏الخبرات وتسهيل إجراءات التراخيص.‏

من جانبه، ذكر رائد الأعمال مشعل قاسم أن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ‌‏تهدف إلى ربط أصحاب المشاريع بالمستثمرين والممولين، ومناقشة سبل تمويل ‌‏الأفكار الريادية وتوظيف التقنيات المالية والتحول الرقمي، لافتاً إلى اهتمام عدد من ‌‏الممولين بمشاريع عُرضت خلال المؤتمر، والبدء بالتنسيق مع أصحابها لبحث فرص ‌‏الشراكة والتمويل وإطلاقها.‏

بينما أوضح أحد منظمي المؤتمر محمد الفقيه، أن نشاطهم يتركز في المتاجر ‌‏الإلكترونية ونقاط البيع والتسويق الرقمي، مشيراً إلى أن ضعف الوعي المجتمعي ‌‏بالتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية يحدّ من انتشار هذه المشاريع، مؤكداً أهمية ‌‏الدعم المجتمعي في التعريف بخدماتها وتعزيز ثقة الجمهور بها وتوسيع قاعدة ‌‏المستفيدين منها.‏

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ويأتي تنظيم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في إطار الجهود الرامية إلى توسيع ‌‏مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي، وتعزيز المبادرات الابتكارية، وتوفير بيئة ‌‏داعمة للمشاريع الناشئة بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي.‏