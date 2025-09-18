وزير الأوقاف يلتقي مشايخ وطلبة العلم في حماة

حماة-سانا

التقى وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ورئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية لدى رئاسة الجمهورية عبد الرحيم عطون، اليوم، طلبة العلم ومشايخ محافظة حماة.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أن تجديد الأبنية اليوم لا يكفي بل يجب التركيز على تجديد الإنسان والعطاء وبناء الدولة، مشدداً على البعد الإنساني والأخلاقي لعملية الإعمار والبناء.

من جانبه، أشار عطون إلى وحدة الصف تحت سقف الأخوة والمحبة والايمان، مؤكداً أن الاختلاف في المذاهب الفكرية والدينية يجب أن يكون عاملاً لوحدة البلد.

بدوره قال محافظ حماة عبد الرحمن السهيان: إن الأوقاف عادت إلى أهلها، بعد اغتصابها من قبل النظام البائد، مؤكداً أن محافظة حماة تدعم الجانب الديني الذي يدعو إلى الألفة والأخوة والمحبة والعمل على بناء البلد.

في حين، استعرض مدير أوقاف حماة معاذ ريحان التحول الذي شهدته المديرية وقال: “إن الأوقاف في عهد النظام كانت تدار بعقلية أمنية استبدادية قمعية، واليوم تحولت منارة للإسلام والمسلمين وأصبح الباب مفتوحاً لجميع المشايخ والدعاة وطلاب العلم”.

وأكد مدير دائرة التعليم الشرعي في أوقاف حماة محمود الجزار في تصريح لمراسل سانا أن اللقاء مع الوزير والوفد المرافق له كان بناءً ومثمراً في الدعوة الى المحبة والأخوة وتوحيد الصف لبناء البلد.

وانطلق اللقاء بآيات عطرة من القرآن الكريم واختتم بدعاء من الشيخ سهل جنيد، عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا.

وافتتح وزير الأوقاف صباح اليوم مبنى مديرية الأوقاف في محافظة حماة عقب انتهاء أعمال ترميمه وإعادة تأهيله.