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إغلاق مطعمين وتشديد الرقابة بعد تسجيل 277 حالة تسمم في دير الزور

photo 2026 11 02 19 16 19 إغلاق مطعمين وتشديد الرقابة بعد تسجيل 277 حالة تسمم في دير الزور
فرق مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في دير الزور-أرشيف-سانا

دير الزور-سانا‏

أسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها فرق التقصي التموينية والصحية في محافظة دير ‏الزور عن إغلاق مطعمين، للاشتباه بارتباطهما بحالات التسمم الغذائي المسجلة في ‏المدينة، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الرقابية على المطاعم، وذلك بعد تسجيل 277 ‏حالة تسمم غذائي.‏

وأوضح مدير صحة دير الزور، نصر الخلف، لـ سانا اليوم الأحد، أن الحالات المسجلة عانت من أعراض شملت الإقياء والإسهال والحمى والوهن العام، مشيراً إلى ‏أن معظم الإصابات خفيفة ومتوسطة، دون تسجيل حالات حرجة.‏

جولات رقابية للصحة وحماية المستهلك ‏

وأضاف الخلف أن المديرية تنسق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتنفيذ ‏جولات رقابية على المطاعم، ومتابعة سلامة الأغذية وطرق تخزينها، والتحقق من ‏الشهادات الصحية للعاملين، داعياً إلى الالتزام بشروط حفظ الأطعمة وسلامة سلسلة ‏التبريد، وتجنب استخدام المواد الغذائية المخزنة أو التالفة.‏

من جهته، أوضح رئيس شعبة سلامة الغذاء في مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك، نضال الصائغ، في تصريح مماثل، أن الشعبة باشرت تفتيش مطعمين وردت ‏بحقهما شكاوى للاشتباه بارتباطهما بحالات ‏التسمم، وضبطت لحوماً فاسدة في أحدهما، ‏فيما لم تتوافر عينات للفحص في الآخر، ‏مشيراً إلى تنظيم ضبوط احترازية بحقهما ‏وإغلاقهما بالشمع الأحمر، بالتنسيق مع قسم ‏الشرطة الغربي.‏

عينات قيد التحليل في دمشق ودير الزور

بدوره، بيّن مسؤول مخبر الصحة العامة في مديرية صحة دير الزور، زياد الشعيبي، أن ‏فرق التقصي الوبائي أخذت عينات من المرضى والمطعمين المشتبه بهما، إضافة إلى ‏عينات من الأغذية وشبكة المياه العامة والخزانات، وهي قيد التحليل في مخبر المديرية ‏والمخبر المركزي بدمشق، على أن تصدر النتائج خلال الأيام القادمة لاتخاذ الإجراءات ‏اللازمة بناءً عليها.‏

وقالت مسؤولة الرصد والإبلاغ في مشفى الشهيد أحمد الهويدي، نغم حيدر، إن ‏المشفى استقبل 55 حالة تسمم، بينها سبع نساء حوامل، إذ ظهرت على المصابين أعراض ‏الإقياء والإسهال وارتفاع الحرارة لدى بعضهم، مشيرة إلى تقديم العلاجات اللازمة ‏وإرسال 18 عينة إلى مخابر الصحة العامة، بانتظار نتائج التحاليل.‏

وكانت حصيلة سابقة، صدرت أمس، أشارت إلى وصول نحو 160 حالة تسمم غذائي ‏إلى مشفيَي الوطني والهويدي في مدينة دير الزور.‏

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