إغلاق مطعمين وتشديد الرقابة بعد تسجيل 277 حالة تسمم في دير الزور

دير الزور-سانا‏

أسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها فرق التقصي التموينية والصحية في محافظة دير ‏الزور عن إغلاق مطعمين، للاشتباه بارتباطهما بحالات التسمم الغذائي المسجلة في ‏المدينة، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الرقابية على المطاعم، وذلك بعد تسجيل 277 ‏حالة تسمم غذائي.‏

وأوضح مدير صحة دير الزور، نصر الخلف، لـ سانا اليوم الأحد، أن الحالات المسجلة عانت من أعراض شملت الإقياء والإسهال والحمى والوهن العام، مشيراً إلى ‏أن معظم الإصابات خفيفة ومتوسطة، دون تسجيل حالات حرجة.‏

جولات رقابية للصحة وحماية المستهلك ‏

وأضاف الخلف أن المديرية تنسق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتنفيذ ‏جولات رقابية على المطاعم، ومتابعة سلامة الأغذية وطرق تخزينها، والتحقق من ‏الشهادات الصحية للعاملين، داعياً إلى الالتزام بشروط حفظ الأطعمة وسلامة سلسلة ‏التبريد، وتجنب استخدام المواد الغذائية المخزنة أو التالفة.‏

من جهته، أوضح رئيس شعبة سلامة الغذاء في مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك، نضال الصائغ، في تصريح مماثل، أن الشعبة باشرت تفتيش مطعمين وردت ‏بحقهما شكاوى للاشتباه بارتباطهما بحالات ‏التسمم، وضبطت لحوماً فاسدة في أحدهما، ‏فيما لم تتوافر عينات للفحص في الآخر، ‏مشيراً إلى تنظيم ضبوط احترازية بحقهما ‏وإغلاقهما بالشمع الأحمر، بالتنسيق مع قسم ‏الشرطة الغربي.‏

عينات قيد التحليل في دمشق ودير الزور

بدوره، بيّن مسؤول مخبر الصحة العامة في مديرية صحة دير الزور، زياد الشعيبي، أن ‏فرق التقصي الوبائي أخذت عينات من المرضى والمطعمين المشتبه بهما، إضافة إلى ‏عينات من الأغذية وشبكة المياه العامة والخزانات، وهي قيد التحليل في مخبر المديرية ‏والمخبر المركزي بدمشق، على أن تصدر النتائج خلال الأيام القادمة لاتخاذ الإجراءات ‏اللازمة بناءً عليها.‏

وقالت مسؤولة الرصد والإبلاغ في مشفى الشهيد أحمد الهويدي، نغم حيدر، إن ‏المشفى استقبل 55 حالة تسمم، بينها سبع نساء حوامل، إذ ظهرت على المصابين أعراض ‏الإقياء والإسهال وارتفاع الحرارة لدى بعضهم، مشيرة إلى تقديم العلاجات اللازمة ‏وإرسال 18 عينة إلى مخابر الصحة العامة، بانتظار نتائج التحاليل.‏

وكانت حصيلة سابقة، صدرت أمس، أشارت إلى وصول نحو 160 حالة تسمم غذائي ‏إلى مشفيَي الوطني والهويدي في مدينة دير الزور.‏