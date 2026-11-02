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تنين بحري يخلّف أضراراً كبيرة في قريتي سمكة والحورة بريف طرطوس طالت المحاصيل الزراعية

مؤسسات وفرق تطوعية تنظم حملة تشجير في عدد من حدائق بلدة صحنايا بريف دمشق
مؤتمر القمح.. قرارات لدعم حقوق العمال وحلول لمشكلات الفلاحين
وزارة النقل تدرس إدخال حلول مبتكرة في مجال النقل الذكي والتحول الرقمي
تكريم شهداء ومعتقلي الثورة السورية في مؤتمر دمشق الدولي الأول لطب الأسنان
افتتاح مهرجان “العبها صح” في مدينة طرطوس القديمة بمشاركة أكثر من 40 شركة
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