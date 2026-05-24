فيلم “نزوح” يعيد وهج السينما إلى الرقة

الرقة-سانا

احتضن المركز الثقافي في الرقة عرضاً لفيلم “نزوح” نظمته مديرية الثقافة بالتعاون مع منظمة “بالون”، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني والشباب، في إطار الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الحوار الثقافي من خلال الفن السابع.

ويأتي العرض ضمن جهود تهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي والفني في المحافظة، وإعادة إحياء السينما بوصفها مساحة للتعبير، ونافذة لطرح القضايا الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز الحوار المجتمعي.

وأكد معاون مدير مديرية الثقافة في الرقة حسان علي الحسن، في تصريح لمراسل سانا، أهمية الفن السابع بوصفه أحد الروافد المهمة للأدب والإبداع والثقافة في المحافظة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنشطة تسهم في نشر الوعي بين فئات الشباب والمهتمين بالسينما، وتنمي لديهم حب الاطلاع والمتابعة الثقافية.

وأوضح الحسن أن فيلم “نزوح” يعد من الأعمال التي تلامس الواقع الإنساني، لافتاً إلى أهمية متابعة الأفلام الوثائقية والتاريخية والإنسانية، لما تحمله من رسائل ثقافية ومعرفية قادرة على الإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لمنظمة “بالون” أسامة الذخيرة أن المنظمة تعمل منذ عام 2023 على تنفيذ برنامج “السينما الجوالة”، الذي يقدم عروضاً سينمائية في الأحياء والمخيمات والمراكز الثقافية للأطفال واليافعين والكبار، مبيناً أن المنظمة تتعاون مع مؤسسة “أفلامنا” الداعمة للأفلام العربية المستقلة.

وأشار الذخيرة إلى أن التعاون مع مديرية الثقافة يهدف إلى إحياء النشاط السينمائي في الرقة، وخلق مساحة مخصصة للعروض السينمائية ضمن المركز الثقافي، بما يشجع على حضور فني وثقافي أوسع في المدينة، لافتاً إلى وجود خطط مستقبلية لتنظيم عروض سينمائية مشتركة والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

ومن بين الحضور، عبّر علي المطرود عن سعادته بإقامة مثل هذه الفعاليات السينمائية، موضحاً أن عرض الأفلام التي تناقش قضايا إنسانية واجتماعية يتيح للجمهور استذكار التجارب والمعاناة التي عاشها الأهالي خلال السنوات الماضية، ويسهم في نقل صورة تلك المعاناة إلى العالم.

ويؤكد عرض فيلم “نزوح” في الرقة أهمية استعادة الفعل الثقافي والفني في المدينة، ولا سيما السينما، بوصفها أداة للمعرفة والتعبير، ومساحة تجمع الجمهور حول قضايا الإنسان والذاكرة والوعي.

و”نزوح” فيلم درامي سوري من إخراج وتأليف سؤدد كعدان، يتناول آثار حرب النظام البائد على السوريين من خلال قصة إنسانية تدور في دمشق حول الطفلة زينة التي تعيش مع عائلتها داخل منزل متضرر بفعل القصف، بينما يرفض والدها مغادرته رغم الخطر ويتمسك بالبقاء فيه، في حين تحاول والدتها إقناعه بالنزوح حفاظاً على سلامة الأسرة.

وخلال الأحداث تتعرف زينة على شاب من الجوار يزرع فيها الأمل ويخفف عنها قسوة الحرب، ليطرح فكرة النزوح بوصفها معاناة نفسية وإنسانية إلى جانب كونها انتقالاً مكانياً، وشارك في بطولة الفيلم كندة علوش وسامر المصري وهالة زين ونزار العاني، وقد حقق حضوراً مميزاً في المهرجانات الدولية ونال جائزة الجمهور في مهرجان البندقية السينمائي عام 2022.