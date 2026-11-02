مهرجان “صنع في سوريا” ينطلق بدمشق بمشاركة 50 ‏شركة محلية ‏

‏ ‏دمشق-سانا

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انطلقت مساء اليوم الإثنين فعاليات مهرجان “صنع في ‏سوريا” في مجمع برزة بدمشق، بمشاركة 50 شركة ‏محلية، وتنظيم غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون ‏مع المؤسسة السورية للتجارة – فرع دمشق، بهدف ‏تسويق المنتجات الوطنية وإيصالها إلى المستهلكين ‏بأسعار مخفّضة وتنافسية.‏

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ويستمر المهرجان لغاية الثاني عشر من تشرين الثاني ‏الجاري، ويضم ‏تشكيلة متنوعة من المنتجات الوطنية ‏تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية، ولا سيما ‏مواد ‏التنظيف ومستحضرات التجميل، إضافة إلى الصناعات ‏النسيجية، والهندسية.‏

تواصل مباشر بين المنتج والمستهلك

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن ‏المولوي في تصريح لـ سانا، أهمية المهرجان في دعم ‏الصناعة الوطنية، وتعزيز التواصل المباشر بين المنتج ‏والمستهلك، موضحاً أنه يسهم في اختصار حلقات ‏الوساطة التجارية، من خلال إيصال المنتجات من ‏المصانع إلى المستهلك مباشرة، الأمر الذي ينعكس ‏إيجاباً على أسعارها ويتيح توفيرها بأسعار مناسبة.‏



وأشار المولوي إلى أن الحسومات على عدد من ‏المنتجات المشاركة تتراوح بين 30 و50 بالمئة مقارنة ‏بأسعارها في الأسواق، مبيناً أن غرفة الصناعة تحرص ‏على إقامة المهرجان بصورة دورية، والتنقل بين مناطق ‏دمشق وريفها، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من ‏المواطنين للاستفادة من العروض وتأمين احتياجاتهم ‏من المنتجات الوطنية.‏

توسيع نطاق تسويق المنتجات الوطنية

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة ‏دمشق وريفها، ورئيس لجنة المعارض أنس طرابلسي ‏في تصريح مماثل، أن الشركات المشاركة في ‏المهرجان تمثل قطاعات الصناعات الهندسية ‏والكيميائية والغذائية والنسيجية، لافتاً إلى أن هناك ‏دراسة لإقامة دورات مقبلة من المهرجان في محافظات ‏سورية أخرى، بما يسهم في توسيع نطاق تسويق ‏المنتجات الوطنية، والوصول إلى شرائح أوسع من ‏المستهلكين.‏



بدوره، أكد أسامة رجب، من برزة البلد بدمشق، أهمية إقامة المهرجان في المنطقة لما يوفره من ‏منتجات بأسعار مخفضة تسهم في تخفيف الأعباء ‏الاقتصادية عن المواطنين، مشيراً إلى دور هذه ‏الفعاليات في تسويق منتجات الصناعة الوطنية وتعزيز ‏ثقة المستهلك بها، وإبراز مكانة الصناعة السورية، ‏إضافة إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية ‏والفعاليات التجارية والصناعية في دعم الإنتاج المحلي ‏وتنشيط الحركة الاقتصادية.‏

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وتبرز أهمية هذه المهرجانات في تنشيط الحركة ‏التجارية وتعزيز المنافسة السعرية، ‏من خلال إتاحة ‏البيع المباشر من المنتجين إلى المستهلكين وتقليص ‏حلقات الوساطة ‏التجارية، بما يحد من فرص الاحتكار، ‏ويوسع خيارات المستهلكين، إلى جانب توفير ‏منافذ ‏تسويقية للصناعيين، تدعم استمرارية الإنتاج الوطني، ‏وتعزز حضوره في ‏الأسواق.‏