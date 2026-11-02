الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وفد من مجلس الشعب في القنيطرة.. رصدٌ للواقع الخدمي والتعرف على احتياجات الأهالي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وفد من مجلس الشعب في القنيطرة.. رصدٌ للواقع الخدمي والتعرف على احتياجات الأهالي

اختتام مشاركة الوفد السوري في منتدى روما للحوار بشأن المياه
“كيف نبني الإنسان في سوريا الجديدة” ندوة توعوية في مهرجان ربيع حماة
مشاركة نوعية في دورة تأهيل مدربي بناء الأجسام بدرجة مستجد المقامة في دمشق
إبداعات الخط العربي وجمالياته تتألق في مسرح حمص الأرثوذكسي
الموارد المائية في حمص تتخذ تدابير طارئة لتصريف المياه وحماية الأراضي الزراعية في تلكلخ
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى