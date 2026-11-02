موسم الزيتون في ريف درعا.. بين مراحل العصر وتحديات الزراعة
4.5 أطنان يومياً.. معمل دهانات اللاذقية يواصل عمله لتلبية احتياجات السوق
تنين بحري يخلّف أضراراً كبيرة في قريتي سمكة والحورة بريف طرطوس طالت المحاصيل الزراعية
لتعزيز مخزون بنك الدم المركزي.. حملة للتبرع بالدم في مدينة جرمانا بريف دمشق
بمشاركة 62 متسابقاً في مسابقة الروبوتات في جامعة دمشق
سوق للمنتجات الصديقة للبيئة في حمص يحوّل المخلفات إلى أعمال فنية ومنتجات قابلة للاستخدام
مع اقتراب موسم الأمطار.. أعمال تعزيل لنهر العاصي في منطقة الميماس
“لا تنسونا”.. وصية نبيل الشربجي ووجع عائلات الصحفيين المفقودين
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