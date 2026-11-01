المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 2.7 درجة شمال ‏غرب طرطوس

‏دمشق-سانا‏

سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم الأحد، هزة ‏أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مدينة ‏طرطوس بنحو 98 كيلومتراً في البحر الأبيض المتوسط.‏

وأوضح المركز عبر قناته على التلغرام، أن الهزة وقعت عند ‏الساعة 09:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 30.9 ‏كيلومتراً، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن النشاط الزلزالي ‏الطبيعي، لوقوعها على منظومة القوس القبرصي.‏

وكانت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل ‏سجلت عند الساعة 10:47 من مساء أمس السبت، هزة ‏أرضية ‏بلغت قوتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن الهزة ‏وقعت جنوب غرب اللاذقية، ‏بمسافة 23 كيلومتراً من جهة ‏البحر، وعلى عمق 4 كيلومترات.‏

وتقع سوريا ضمن منطقة نشطة زلزالياً، نتيجة موقعها الجغرافي ‏عند التقاء عدد من الصفائح التكتونية، أبرزها الصفيحة العربية ‏والصفيحة الأوراسية، إضافة إلى تأثرها بمنظومة فوالق إقليمية، ‏من بينها فالق البحر الميت التحويلي ومنظومة القوس القبرصي ‏في شرق البحر المتوسط، ما يجعل المنطقة عرضة لنشاط ‏زلزالي متفاوت الشدة.‏