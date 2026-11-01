المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 2.7 درجة شمال ‏غرب طرطوس

دمشق-سانا
سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مدينة طرطوس بنحو 98 كيلومتراً في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح المركز عبر قناته على التلغرام، أن الهزة وقعت عند الساعة 09:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 30.9 كيلومتراً، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي، لوقوعها على منظومة القوس القبرصي.
وكانت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل سجلت عند الساعة 10:47 من مساء أمس السبت، هزة أرضية بلغت قوتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن الهزة وقعت جنوب غرب اللاذقية، بمسافة 23 كيلومتراً من جهة البحر، وعلى عمق 4 كيلومترات.
وتقع سوريا ضمن منطقة نشطة زلزالياً، نتيجة موقعها الجغرافي عند التقاء عدد من الصفائح التكتونية، أبرزها الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية، إضافة إلى تأثرها بمنظومة فوالق إقليمية، من بينها فالق البحر الميت التحويلي ومنظومة القوس القبرصي في شرق البحر المتوسط، ما يجعل المنطقة عرضة لنشاط زلزالي متفاوت الشدة.