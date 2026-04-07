معرض للخط العربي في كفرلاها يحيي الهوية الفنية في ريف حمص الشمالي

حمص-سانا

انطلقت في مدينة كفرلاها بريف حمص الشمالي فعاليات معرض للخط العربي، الذي تنظمه مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع المركز الثقافي في تلدو، وذلك في مقر إدارة منطقة الحولة، ويستمر المعرض لثلاثة أيام، مقدّماً للزوار أكثر من 25 لوحة فنية للخطاط صلاح الخضر، تتنوع بين خط الثلث الجلي المركب والجلي الديواني إضافة إلى خطوط كلاسيكية أخرى.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح الخضر أن هذا المعرض هو الأول له في منطقة الحولة بعد تحريرها، مؤكداً سعيه إلى إحياء وتعزيز الهوية العربية والإسلامية لفن الخط العربي.

من جهته أشار معاون مدير ثقافة حمص يوسف العثمان إلى أن المعرض يأتي استكمالاً لأسبوع الخط العربي والفنون التشكيلية، لافتاً إلى استمرار الجهود لإعادة تفعيل المراكز الثقافية وتنشيط المشهد الفني في ريف المحافظة.

كما عبّر المهندس عبد الله إسماعيل من كفرلاها عن إعجابه باللوحات المعروضة، مشيراً إلى طموح الخطاط لتسجيل اسمه في موسوعة غينيس بعدد لوحاته مستقبلاً.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي تشهدها مناطق ريف حمص الشمالي، بهدف تنشيط الحراك الثقافي وإبراز الطاقات الإبداعية بما يعكس الهوية الجمالية للمنطقة.

