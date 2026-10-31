وقفة بريف دمشق للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك التي فرضها النظام البائد ‏

ريف دمشق-سانا
شهدت منطقة قدسيا بريف دمشق وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الأهالي، للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك والمراسيم الصادرة خلال عهد النظام البائد، التي تسببت بانتزاع مساحات من الأراضي الخاصة، وحرمان أصحابها من حقوقهم، وسط مطالبات بإعادة النظر فيها وإنصاف المتضررين.
وأوضح المشاركون بالوقفة في تصريحات لـ سانا اليوم السبت، أن الأراضي المستملكة تعود إلى ملكيات خاصة موثقة أصولاً، وتوارثتها العائلات عن آبائها وأجدادها، مشيرين إلى أنها ليست أراضي إصلاح زراعي أو أملاكاً ممنوحة، بل عقارات يمتلك أصحابها وثائق تثبت حقوقهم فيها.
ودعا المشاركون الجهات المعنية وأصحاب القرار إلى فتح ملفات الاستملاك ومراجعتها، ووضع آلية واضحة لمعالجة هذه القضية، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وتندرج مطالب أهالي قدسيا في إطار الدعوات الشعبية إلى معالجة آثار قرارات الاستملاك الصادرة خلال عهد النظام البائد، ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأن الملكيات الخاصة، بما يضمن صون حقوق المالكين وتحقيق العدالة.