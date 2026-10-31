وقفة بريف دمشق للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك التي فرضها النظام البائد ‏

ريف دمشق-سانا‏

شهدت منطقة قدسيا بريف دمشق وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الأهالي، للمطالبة ‏بإلغاء قوانين الاستملاك والمراسيم الصادرة خلال عهد النظام البائد، التي تسببت ب‏انتزاع مساحات من الأراضي الخاصة، وحرمان أصحابها من حقوقهم، وسط مطالبات ‏بإعادة النظر فيها وإنصاف المتضررين.‏

وأوضح المشاركون بالوقفة في تصريحات لـ سانا اليوم السبت، أن الأراضي المستملكة ‏تعود إلى ملكيات خاصة موثقة أصولاً، وتوارثتها العائلات عن آبائها وأجدادها، مشيرين ‏إلى أنها ليست أراضي إصلاح زراعي أو أملاكاً ممنوحة، بل عقارات يمتلك أصحابها ‏وثائق تثبت حقوقهم فيها. ‏

ودعا المشاركون الجهات المعنية وأصحاب القرار إلى فتح ملفات الاستملاك ومراجعتها، ‏ووضع آلية واضحة لمعالجة هذه القضية، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها. ‏

وتندرج مطالب أهالي قدسيا في إطار الدعوات الشعبية إلى معالجة آثار قرارات ‏الاستملاك الصادرة خلال عهد النظام البائد، ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأن الملكيات ‏الخاصة، بما يضمن صون حقوق المالكين وتحقيق العدالة.‏