سيارة إسعاف حديثة تعزز خدمات مشفى بصرى الشام بدعم من منظمة IHH التركية

درعا-سانا

تسلّم مشفى بصرى الشام الوطني اليوم سيارة إسعاف حديثة مزوّدة بمنظومة طبية متطورة، مقدّمة من منظمة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، وذلك ضمن حملة “أبشري حوران” التي أطلقتها محافظة درعا لدعم القطاع الصحي في الريف الشرقي.

رئيس مجلس مدينة بصرى الشام، المهندس عبد الله المقداد، أوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المستمر مع المنظمات الإنسانية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل مع الجهات الدولية لدعم الخدمات الطبية في المنطقة.

المقداد شدد على ضرورة رفد المشفى بالأجهزة الطبية الحديثة عبر وزارة الصحة، نظراً لدوره الحيوي في تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لأهالي بلدات وقرى الريف الشرقي، مما يسهم في تخفيف الأعباء المادية واختصار الوقت في الحالات الطارئة.

من جانبه، مدير المشفى الدكتور محمد الحمد، اعتبر أن إدخال سيارة الإسعاف الجديدة إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة، وخاصة في ظل الضغط المتزايد على المشفى.

يُذكر أن مشفى بصرى الشام الوطني يخدم أكثر من 300 ألف نسمة، ويضم أقساماً رئيسية تشمل الجراحة العامة، والنسائية، والأطفال، والداخلية، إضافة إلى مركز العيادات الشاملة في بلدة الجيزة.