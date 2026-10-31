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العاصفة المطرية تتسبب بأضرار واسعة في شبكة كهرباء الحسكة

D9 83 D9 87 D8 B1 D8 A8 D8 A7 D8 A1 D8 A7 D9 84 D8 AD D8 B3 D9 83 D8 A9 العاصفة المطرية تتسبب بأضرار واسعة في شبكة كهرباء الحسكة
أعمال صيانة وتأهيل للشبكة الكهربائية في الحسكة-أرشيف-سانا

الحسكة-سانا
 
تسببت العاصفة المطرية والرعدية التي شهدتها محافظة الحسكة بأضرار واسعة في الشبكة الكهربائية، طالت عدداً من المدن والبلدات، فيما تواصل فرق الصيانة أعمالها لإعادة التغذية الكهربائية ومعالجة الأعطال.
 
وأوضحت الشركة العامة لكهرباء المحافظة في صفحتها على فيسبوك أنها سجلت أضراراً في مدن وبلدات الحسكة والقامشلي والدرباسية وتل حميس وتل تمر والشدادي والهول.
 
وبيّنت الشركة أن الأضرار شملت سقوط عدد من أعمدة التوتر المتوسط والمنخفض وميلان أخرى، إضافة إلى تضرر الخطوط والعوازل والمحولات ولوحات التوزيع، نتيجة الصواعق، فضلاً عن انقطاع كابلات وحدوث التماسات كهربائية.
 
وأضافت أن الفرق الفنية في شركة الكهرباء تعاملت مع أكثر من 50 عطلاً في الشبكة الكهربائية والمنازل، كما خرج خط نقل العنفات باستطاعة 66 كيلوفولت من الخدمة بشكل مؤقت.
 
وأكدت الشركة أن كوادرها تواصل أعمال الصيانة والإصلاح لمعالجة الأضرار وإعادة التغذية الكهربائية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة الكهربائية.
 
وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية مترافقة مع رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.

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